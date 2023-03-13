У белорусских школьников спросили, собираются ли они уехать за границу и почему не хотят служить 13.03.2023, 22:13

1,784

Лукашисты проводят анкетирование.

Читатель «Салідарнасці» прислал в редакцию анкету, которую в школе поручили заполнить его сыну 11-класснику. Вопросы, надо сказать, удивили с первых же пунктов.

Так, узнав у подростков сначала, что же они вкладывают в слово «Родина», авторы анкеты вторым пунктом вопрошают: «Хотели бы вы выехать из Беларуси?». Среди вариантов есть и самый непатриотичный «Хотелось бы выехать из страны навсегда».

Далее авторы анкеты предлагают детям поразмышлять «Способна ли наша армия защитить страну?», а после вообще ставят вопрос ребром: «Готовы ли вы, если потребуется, защищать свою родину с оружием в руках?»

Много вопросов в анкете касается непосредственно самой белорусской армии. У школьников пытаются выяснить отношение к ней в целом, а также то, почему они не хотят служить. Среди вариантов ответов есть даже «муштра и дедовщина».

Впрочем, имеются и вопросы, которые, по идее, должны вызывать в школьнике негативные эмоции к тем, кто пытается «откосить от армии». В частности, школьнику предлагается «оценить тот факт, что некоторые молодые люди стараются избежать призыва в армию обманным путем».

Есть и поистине удивительные пункты, свидетельствующие, что авторы опросника явно перечитали советских книжек про войну. Так вопрос №14 гласит: «Истории Великой Отечественной войны известны случаи спасения боевого знамени ценою собственной жизни. Как вы оцениваете сегодня подобный поступок?» (честно говоря, даже сложно представить, каким будет ответ современного школьника).

В целом же анкета получилась довольно пропагандистской и ангажированной. Хотя что-то подсказывает, что ответы, если они будут действительно честными, могут сильно расстроить инициаторов опроса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».