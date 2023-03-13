Один танк ВСУ против девяти русских: подробности мощного и победного боя на Николаевщине 13.03.2023, 22:24

Видео.

Весной минувшего года на подступах к Николаеву 59-я отдельная механизированная бригада имени Якова Гандзюка остановила продвижение русских оккупантов, пошла в атаку и отбросила противника, который находился в 20 километрах от города. Соответствующий видеоролик был опубликован на Telegram-канале главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Сообщается, что бойцы бригады нанесли тогда противнику колоссальный ущерб. И этом помогли ослабить позиции русских оккупантов вплоть до полного вытеснения из региона.

«От нас требовалась активная артиллерийская и позиционная работа. Уничтожение техники, личного состава, исключение логистики врага, отрезание противника на Правом берегу от мостов через реку Днепр», – поделился подробностями боев командир 59-й ОМПБр Вадим Сухаревский.

Он добавил, что уже в августе началась контрнаступательная операция, которая проходила блестяще. И даже бывало такое, что один танк ВСУ вел успешное сражение против девяти вражеских Т-72, Т-80 и Т-90.

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