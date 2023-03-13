«Я русская!»: нетрезвая россиянка устроила скандал в магазине Тбилиси 13.03.2023, 22:36

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Видео.

Бежавшие в Грузию россияне начинают строить свои «порядки» в чужой стране, оскорбляя местных жителей.

Грузия стала одной из стран, принявших самое большое количество бегущих от мобилизации граждан РФ.

По данным на ноябрь 2022 года, в стране нашли приют более 112 тысяч россиян (население Грузии – 3,709 миллиона человек). Нередко дружелюбные грузины не хотят иметь ничего общего с гражданами РФ не только из-за трагической истории страны, а из-за поведения гостей, искавших приют и бежавших от мобилизации. Очень быстро граждане РФ сменили тон общения, превратившись из просящих в диктующих свои права, пишет «Диалог».

В Сети появилось видео, сделанное в одном из магазинов Грузии, где россиянка набросилась с криками о своем гражданстве на местных женщин, а потом показывала неприличные жесты.

«Да, я русская! Всем привет! Я русская! Слава России!» – кричала она около кассы, а после продемонстрировала средний палец.

Со слов очевидцев, инцидент произошел весной 2022 года в Тбилиси. Россиянка была в состоянии алкогольного опьянения. Причиной конфликта стала просьба надеть медицинскую маску. Посетительница магазина отказалась выполнить требование, начала возмущаться и сорвала с лица шарф. Кроме этого, женщина назвала незнакомку тварью, после чего ей посоветовали покинуть магазин, пока разгневанные люди не вышвырнули ее наружу.

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