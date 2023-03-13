Зеленский заявил об успешных действиях возле Бахмута 13.03.2023, 23:16

Владимир Зеленский

Однако ситуация на востоке Украины остается тяжелой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на востоке Украины сейчас очень жесткая, но возле Бахмута украинским военным удались успешные действия.

«Сегодня был на связи с нашими командующими, с разведкой. Очень жестко на востоке, очень болезненно. Надо уничтожить военную мощь врага, и мы уничтожим», – сказал Зеленский.

Он также перечислил самые горячие точки на фронте: Белогоровка, Марьинка, Бахмут, Авдеевка, Угледар, Каменка.

По словам президента, там сейчас решается, каким будет будущее Украины.

«Я благодарю каждого и каждую, кто сейчас в бою. Спасибо всем, кто защищает позиции и сражается за Украину и своих собратьев. Спасибо всем, кто никогда не подводит того, кто рядом на позиции. Сегодня особо отмечу бойцов 92-й отдельной механизированной бригады – за успешные действия в районе Бахмута», – сказал Зеленский.

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