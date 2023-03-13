Задержан директор одной из самых крупных транспортных компаний Беларуси 3 13.03.2023, 23:20

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Дмитрий Морозов

Задержание Дмитрия Морозова имеет несколько парадоксальных обстоятельств.

«Мегасила» — одна из самых крупных транспортных компаний Беларуси. Ее директора задержали вместе со всей семьей.

Дмитрий Морозов возглавляет компанию «Мегасила» с 2003 года. Это одна из крупнейших компаний в Волковысском районе и одна из самых больших транспортных компаний Беларуси. На сегодня в ней работает около 200 человек, а в парке около 80 автомобилей, пишет «Наша Нiва».

Государственные СМИ передавали, что общий оборот компании достигал 50 миллионов долларов.

30 сентября 2021 года подпольный «Рабочы рух» обвинил компанию в том, что она сотрудничает с лукашистским режимом и помогает предприятию «Гродно Азот» обходить санкции. А в мае 2022 года Морозов получил медаль «Почетный работник БАМАП» (от Белорусской ассоциации международных автоперевозчиков), которая выдается за достижения в транспортной отрасли.

Но в сентябре 2022 года на него начали нападать пропагандисты. На их каналах вышел материал, в котором «Мегасилу» обвинили в том, что сотрудники компании «снабжали протестующих прохладительными напитками», а Дмитрий «вынуждал сотрудников компании следить за милиционерами».

Уже в январе 2023 года Дмитрия задержали вместе со всей семьей. По версии Комитета госконтроля — за неуплату 270 тысяч рублей налогов в результате искусственного дробления бизнеса (статья 243 УК), но примечательно, что его единственного из всех задержанных оставили под стражей.

Пару дней назад по всем государственным каналам вышло видео с Дмитрием Морозовым — так стало известно, что ему «навесили» статью 364 УК («Насилие или угроза применения насилия к представителю власти»), а сам мужчина рассказывает, что участвовал в протестах. Пропагандисты упоминают его имя в новости о «выявлении экстремистов». Известно, что он до сих пор находится под стражей.

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