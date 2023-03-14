В России мужчину будут судить за политический анекдот 14.03.2023, 5:09

Мужчина опубликовал анекдот про отступление оккупантов из Херсона.

Против жителя Рязанской области России Василия Большакова возбудили уголовное дело по статье о повторной «дискредитации» российской армии — мужчина опубликовал во «ВКонтакте» анекдот, пишет «ОВД-Инфо».

13 марта против Василия Большакова возбудили уголовное дело из-за анекдота, опубликованного во «ВКонтакте». 9 ноября 2022 года мужчина написал в соцсети:

«Давненько не читал действительно смешных анекдотов:

— Сергей, а почему мы отступаем от Херсона?

— Володя, так ты же сам приказал освободить Украину от фашистов и нацистов…»

14 февраля дома у мужчины в городе Касимов провели обыск. По словам супруги, силовики повалили Большакова на пол, избили его и заковали в наручники. В ходе обыска у него изъяли телефоны и ноутбук.

В июле 2022 года Большакова уже штрафовали по статье о «дискредитации» российской армии на 30 тысяч рублей (около 400 долларов) из-за комментариев во «ВКонтакте».

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