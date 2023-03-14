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Открытую Путиным линию метро в Москве затопило водой

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  • 14.03.2023, 8:00
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Открытую Путиным линию метро в Москве затопило водой

Движение между станциями закрывали.

Меньше чем через две недели после торжественного открытия Путиным Большой кольцевой линии московского метро на ее юго-западном участке произошла крупная протечка - тоннель начало затапливать водой.

Из-за пробоины два часа было затруднено движение между станциями «Аминьевская» и «Новаторская», пишет Telegram-канал российского издания («Проект»https://t.me/agentstvonews/2758.

Протечка произошла в тоннеле от «Мичуринского проспекта» до «Аминьевской». Эти станции строила китайская компания China Railway Construction Corporation (CRCC), которая смогла обойти российского конкурента, согласившись на более низкую цену, сообщает Telegram-канал SOTA.

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