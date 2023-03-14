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Запущенная по Харькову ракета упала в российском городе

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  • 14.03.2023, 8:06
  • 10,778
Запущенная по Харькову ракета упала в российском городе

Видео из Белгородской области.

В ночь на 14 марта российские военные запустили ракеты по Харьковской области из Белгородщины. Одна из ракет врага не долетела, упав где-то посреди российского города.

Сайт 24tv.ua попытался восстановить хронику событий.

00:38. В Харьковской области раздалась воздушная тревога. Жителей региона призвали находиться в укрытиях до отбоя.

00:40. В Белгородской области сообщили о том, что было громко. В местных СМИ отметили, что занимаются уточнением деталей.

Российская ракета упала на Белгородщине: смотрите видео

00:43. Мониторинговый канал Monitor сообщил, что в Харьковской области слышали взрывы. Жителей призвали быть осторожнее.

01:00. Стало известно об отбое воздушной тревоги в Харьковской области.

01:20. Поступила информация из Белгородщины. Согласно ей, громкие звуки, которые слышали жители, – работа ПВО.

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