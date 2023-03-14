Расследователь: Спонсор Трампа просил у Лукашенко патроны 2 14.03.2023, 8:13

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Фото: t.me/bsvt_by

Опубликовано письмо.

Основатель крупнейшей американской частной военной компании Blackwater (она же Constellis, Academi, Xe Services) Эрик Принс, один из спонсоров прошлой президентской кампании Дональда Трампа, в 2020 году направлял хвалебное письмо Александру Лукашенко, прося продать ему огромную партию советских патронов и предлагая создать совместное оружейное предприятие. Это утверждает авторитетный американский журналист-расследователь Мэттью Коул, пишет zerkalo.io.

Мэттью Коул специализируется на сфере безопасности и давно занимается расследованием деятельности Эрика Принса. Он опубликовал письмо Принса к Лукашенко. Как пишет журналист, письмо он получил от источника на условиях сохранения его имени в тайне.

«Источник опасается физического возмездия со стороны белорусских властей, поскольку, по его словам, он (а) получил (а) письмо в администрации Лукашенко», — поясняет Коул.

Письмо датировано 6 сентября 2020 года — это разгар протестов и неделя после проходки Лукашенко с автоматом у Дворца независимости во время воскресного мирного марша. Оно адресовано лично Лукашенко от Эрика Принса и его партнера Майкла Юдельсона. Они представляются как руководители зарегистрированной на Кипре Defense Export Limited, которой владеет Юдельсон.

Авторы письма предлагают Беларуси долговременное взаимовыгодное сотрудничество. Они обращаются к Лукашенко «господин президент» и «ваше превосходительство», письмо наполнено хвалебными словами в его адрес.

«Позвольте выразить Вам наши заверения в самом высоком уважении и сообщить о наших намерениях развивать взаимовыгодное сотрудничество с ООО „БСВТ — новые технологии“ (г. Минск) в области международной безопасности», — так начинается письмо.

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