Как власти Беларуси решили заработать на католиках 14.03.2023, 8:35

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иллюстративное Фото: «Радыё Свабода»

Верующих заставляют платить огромные суммы.

Норвежская правозащитная организация Forum 18 опубликовала факты, подтверждающие прежнюю информацию корреспондентов «Белсата» относительно новых практик режима в Беларуси – заставлять верующих платить большие суммы за аренду своих же костелов. В обмен им обещают отменить такие выплаты позже. Журналисты разбирались в ситуации и узнали о новых фактах давления.

Как сообщили норвежские правозащитники из организации Forum 18, режим в Беларуси расторг бессрочные и бесплатные договоры аренды по крайней мере с четырьмя костелами, которые все еще остаются в руках государства. Вернуть их в собственность верующим власти не желают. Вместо этого заставляют подписать новый договор об уплате арендной платы на периоды от 6 месяцев до 5 лет. Они обещают, что «в какой-то момент в будущем костелам разрешат вновь арендовать исторические здания бесплатно».

«Местные власти устанавливают ежемесячную арендную плату, но Forum 18 не смог выяснить, как они определяют необходимую сумму. Кроме того, кажется, не существует никаких письменных гарантий того, что режим выполнит свое обещание и в будущем позволит костелам вернуться к бесплатному использованию своих исторических зданий», – заявляют правозащитники.

Среди храмов, столкнувшихся с арендным давлением властей, Forum 18 назвал костел Успения Пресвятой Девы Марии и Святого Станислава в Могилеве, костел Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Бобруйске и костел Божьего Тела в Несвиже. При этом чиновники из Бобруйска, Несвижа и Могилева отказались разговаривать с правозащитниками об аренде костелов или просто не поднимали трубку.

Вопрос с верующими больше не обсуждается

Издание писало в январе 2023 года, что бобруйский приход с 1 февраля вынужден платить за аренду помещения костела. Раньше за это денег не брали. Как объяснял генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии, епископ Александр Яшевский, чиновники приказали «заключить договор об арендной плате за те помещения, которыми пользуется приход для своих целей, так как безвозмездное пользование этими помещениями более невозможно по законодательству». В результате верующие должны были подписать условие на шесть месяцев на оплату аренды и ждать распоряжения властей о передаче костела в безвозмездное пользование. Иерарх привел пример костела в Могилеве, где приход более года оплачивал здание костела, гаража и прилегающей территории, а потом получил их на пять лет в безвозмездное пользование.

К бобруйскому костелу с советского времени пристроено пятиэтажное административное здание. В нем приход вынужден арендовать помещения. После введения арендной платы было решено отказаться от части из них, «чтобы уменьшить сумму».

«Следующим шагом станет просьба передать в собственность здание костела, которое было построено и отремонтировано католическими верующими Бобруйска и многочисленными благотворителями приходского сообщества», – говорил епископ.

То есть пока речи не ведется о быстрой передаче здания костела в собственность прихода. Как и не объясняется, почему вдруг понадобилось ввести плату за аренду, которой ранее не было. Еще недавно приход беспрепятственно пользовался зданием костела и всеми помещениями в нем и в пристройке. Теперь же, после шести месяцев оплаты аренды, все вернется к прежней ситуации.

Бобруйская прихожанка рассказала журналистам, что «сумма аренды известна, но прихожане ее не знают». В целом этого вопроса с верующими больше не обсуждают.

«Не подпишем договор – костел отдадут музею»

Подобный процесс происходит и в Несвиже. Там тоже в этом году начали начислять арендную плату за костел. Forum 18 пишет, что от прихода потребовали на протяжении пяти лет вносить Несвижскому райисполкому ежемесячную арендную плату за пользование им, чтобы обеспечить бесплатное пользование в будущем.

«Нам сказали, что, если мы не подпишем новый договор, костел отдадут музею, который будет взимать плату за вход, а нам разрешат там молиться только раз в неделю», – говорил правозащитникам местный прихожанин. По его словам, верующие возмущаются новым требованием оплаты, потому что «не государство построило костел, не государство его сохранило и удерживало». Приход уже обратился в Минский облисполком с просьбой сократить срок аренды до менее пяти лет.

В разговоре с телеканалом один из священников Минско-Могилевской архиепархии сообщил:

«Несвиж уже платит. С января вроде. От 3 до 4 тысяч рублей в месяц. Для Несвижа это много».

Не арендой единой

Правда, по словам собеседника, в упомянутую сумму входит не только арендная плата, а также плата за противопожарную сигнализацию и «какие-то еще счета». «Сейчас многое навязывают покупать, устанавливать, и все это дорогое», – сказал ксендз.

Священник отметил, что из дополнительных обязательных расходов самое дорогое – это обязательная пожарная сигнализация: «Это дорого как установить, так и платить ежемесячно».

«В июне ксендзу Вячеславу пригрозили, что закроют костел. Приход небольшой. Суммы непосильные. Было летом вроде селекторного совещания. Нас всех согнали в райисполком и во время прямой связи губернатор обращался к каждому району и угрожал, что будут проверки. Правда, подсказывал, как сделать, чтобы было дешевле: искать помощь у предприятий», – рассказал собеседник.

Самые большие суммы, отметил священник, требуют от костелов, которые до сих пор не переданы в собственность Католической церкви. Помимо упомянутых выше храмов в Несвиже, Бобруйске и Могилеве, это также минские костел Святого Симеона и Святой Елены (Красный костел) и Костел Воздвижения Святого Креста на Кальварийском кладбище.

Отставка в обмен на костел?

Красный костел в Минске уже почти полгода остается недоступным для верующих. Его закрыли после странного пожара с выбитыми окнами 26 сентября 2022 года. Официально заявляют, что там отключены все коммуникации, существует опасность для людей. Однако священники, несколько раз допущенные в закрытый костел, говорят, что «в костеле тепло, есть горячая и холодная вода (… ), в зале для богослужения нет следов возгорания, сажи и других видимых повреждений». Небольшие следы пожара есть только в закристрии, но и их можно исправить «за короткий срок».

В комментарии Forum 18 чиновники заявили, что католиков пустят в Красный костел только после того, как завершится ремонт, который то ли уже начался, то ли начнется в ближайшее время. По слухам, которые ходят среди священников, власти требуют отставки настоятеля Красного костела Владислава Завальнюка, руководящего им с 1990 года, когда храм передали верующим после советской конфискации.

В Красном костеле журналистам сообщили, что ксендза Владислава Завальнюка уже пытались недавно перевести настоятелем в приход Ракова возле Минска. Но он сумел убедить, что «это будет некрасиво в отношении нашего прихода – оставить его сейчас, в такой трудный момент». Тем не менее, раковский приход после смерти местного настоятеля передали под «шефство» Красного костела.

Что касается финансовых споров между костелом и властями, то они тянутся уже не один год. Еще в 2020 году с прихожан хотели взыскать 156 тысяч рублей и еще 13 тысяч взимать ежемесячно – «за амортизацию костела и налоги на пользование землей». Правда, пока костел платить отказывается. Более того, говорят прихожане, даже не может этого сделать, потому что как минимум с осени, а «может, и раньше», костельный счет фактически заблокирован.

Тем не менее, даже после открытия костела власти не обещают верующим безвозмездной аренды. Заместитель председателя Минского горисполкома Артем Цуран в письме в приход 13 февраля сообщил, что пока исполнение обязанностей «договора безвозмездной аренды в этих помещениях невозможно».

«При отсутствии верховенства права можно принимать любые решения»

Редактор сайта Forum 18 Феликс Корли в комментарии журналистам назвал отсутствие законности в Беларуси главной причиной того, почему власти страны позволяют себе такое поведение в отношении католической общины:

«Режим не объясняет, почему он делает конкретные шаги. При отсутствии верховенства права он может принимать любые решения, как хочет, и найти некое легальное оправдание для решений, что уже решено принять по совершенно другим причинам. Режим думает, что не должен слушать голоса тех, кто строил эти храмы и там молится».

При этом правозащитники сообщили, что в Белорусской православной церкви не смогли припомнить проблем, связанных с арендной платой за пользование историческими зданиями. Так, представитель Пинской епархии сообщил, что храмы, принадлежащие государству, передают приходам на безвозмездной основе.

Правда, Феликс Корли не исключает, что православные церкви тоже могли столкнуться с таким давлением, но «неохотно говорят по поводу таких ситуаций».

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