Гиркин озадачил россиян плохой новостью из Бахмута 14.03.2023, 8:38

5,290

Итоги зимнего наступления России окажутся провальными.

Наиболее тяжелой ошибкой для российских подразделений стал упорный штурм Бахмута, за время которого подразделения ЧВК «Вагнер» просто выдохлись.

Об этом в своем Telegram-канале пишет экс-главарь «ДНР», военный преступник Игорь Стрелков-Гиркин. По его словам, в течение последних дней наиболее ожесточенные бои вновь шли в районе Бахмута, однако ситуация развивается по негативному для России сценарию. Более того, украинская армия не только запугивает российские подразделения контрударом под Бахмутом, но и прочно удерживает центр города, который выдохшиеся российские подразделения ЧВК вряд ли смогут взять штурмом.

Однако даже в случае такого развития событий итоги зимнего наступления России окажутся провальными.

«Половину Бахмута ВСУ прочно удерживают, но даже сдача выдохшимся «оркестрантам» оставшейся территории не изменит итоговой ситуации - в ходе зимней кампании ВС РФ не сумели добиться никаких успехов, выходящих за пределы чисто тактических», - подчеркнул он.

Ранее в интервью сайту Charter97.org майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман заявил, что есть два варианта развития ситуации в Бахмуте.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».