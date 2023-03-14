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Гиркин озадачил россиян плохой новостью из Бахмута

  • 14.03.2023, 8:38
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Гиркин озадачил россиян плохой новостью из Бахмута

Итоги зимнего наступления России окажутся провальными.

Наиболее тяжелой ошибкой для российских подразделений стал упорный штурм Бахмута, за время которого подразделения ЧВК «Вагнер» просто выдохлись.

Об этом в своем Telegram-канале пишет экс-главарь «ДНР», военный преступник Игорь Стрелков-Гиркин. По его словам, в течение последних дней наиболее ожесточенные бои вновь шли в районе Бахмута, однако ситуация развивается по негативному для России сценарию. Более того, украинская армия не только запугивает российские подразделения контрударом под Бахмутом, но и прочно удерживает центр города, который выдохшиеся российские подразделения ЧВК вряд ли смогут взять штурмом.

Однако даже в случае такого развития событий итоги зимнего наступления России окажутся провальными.

«Половину Бахмута ВСУ прочно удерживают, но даже сдача выдохшимся «оркестрантам» оставшейся территории не изменит итоговой ситуации - в ходе зимней кампании ВС РФ не сумели добиться никаких успехов, выходящих за пределы чисто тактических», - подчеркнул он.

Ранее в интервью сайту Charter97.org майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман заявил, что есть два варианта развития ситуации в Бахмуте.

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