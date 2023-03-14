Белорусская дворняга спасла жизнь британке 14.03.2023, 8:43

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фото: The Kennel Club/Beat Media

Встреча с животным изменила ее жизнь.

Белорусская дворняга «вытянула» 29-летнюю Элеонору Боунесс из глубочайшей депрессии. Историю дружбы британки и «хвостатой» рассказали журналисты Ealingtimes.

«Я была близка к самоубийству, когда мы нашли ее, и она, без сомнения, спасла мне жизнь. Меня бы здесь не было без нее», – рассказала Элеонора Боунесс о своих отношениях с питомцем.

Женщина рассказала, что до встречи с Беллой Роуз безвылазно сидела дома, свела общение с людьми к минимуму.

«Я никогда не была тем человеком, который стал бы разговаривать с незнакомцами, но так много людей интересовались ею, что она заставила меня разговаривать с людьми», – поделилась с журналистами Элеонора.

Двухлетнюю бездомную собаку она нашла через спасательный центр PawHelpUK, и это была «любовь с первого взгляда».

«Она приехала с улиц Минска в Беларуси, и по ее поведению мы можем сказать, что у нее было очень тяжелое начало жизни», – заявила Элеонору Боунесс.

С ее слов, она все еще ведет борьбу с депрессией, совершенствует свои навыки в дрессуре и планирует стать мастером в области поведения животных.

Сейчас «друзья» получают награды на престижных конкурсах дрессуры. Например, 12 марта дуэт победил на конкурсе Crufts-2023.

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