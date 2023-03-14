Новая партия игры Си Цзиньпина и Путина Константин Елисеев

14.03.2023, 8:45

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Чем ответит Киев?

Очевидно, есть смысл рассматривать позицию Пекина в комплексе с политикой дружбы «без границ» между Китаем и Россией. И именно этот контекст заставляет с подозрениями относиться к инициативе Си Цзиньпина.

Долгое время создавалось впечатление, что Пекин определился со своей позицией стороннего наблюдателя, который в вопросе войны России против Украины и дальше будет оставаться вне игры. Так было до того момента, пока не появились так называемые мирные инициативы по урегулированию ситуации вокруг Украины. К высказанным принципам можно относиться по-разному. Тем не менее, позиция Китая как глобального игрока, как постоянного члена СБ ООН, как ядерной страны и одной из самых влиятельных стран мира заслуживает особого внимания.

По содержанию инициатив очевидно, что этот документ нельзя считать общей позицией Пекина и Москвы, поскольку содержит принципиальные положения (что, однако, легко объясняется тем, что инициатива должна содержать пункты, которые были бы привлекательны для Украины и стали своеобразной наживкой) — это и уважение к принципу территориальной целостности, и ядерная безопасность, и призыв прекратить обстрелы гражданской инфраструктуры (однако, следует также четко осознавать, что Россия хорошо известна своими умениями коверкать даже наиболее принципиальные вещи). В то же время, есть также моменты, которые откровенно совпадают со стратегическим видением Кремля, — нерасширение безопасностных альянсов, отказ от менталитета холодной войны, отказ от односторонних санкций. В таком подходе мы видим более широкий контекст и намерения Пекина, в первую очередь, через призму Тайваня.

Да, очевидно есть смысл рассматривать позицию Пекина в комплексе с политикой дружбы «без границ» между Китаем и Россией. И именно этот контекст заставляет нас и союзников с подозрениями относиться к инициативе Си Цзиньпина, ведь в глобальном противостоянии, начатом полномасштабной агрессией Кремля, решил открыть карты (по крайней мере частично) дополнительный (и не главный ли?) игрок, геополитический вес и значение которого нельзя недооценивать.

До сих пор не очевидно, сколько в китайском «рецепте мира» искренности, а сколько лукавства. Однако вполне понятно, что Пекин действует прагматично и, прежде всего, защищает свои национальные интересы и продвигает свое видение глобального устройства (которое вряд ли устраивает Украину). Следует понимать, что Пекин заинтересован в ослабленной России (которая становится источником дешевых ресурсов и контролируемым голосом в международных организациях), и не исключено, что в понимании Пекина Россия достигла достаточного ослабления, чтобы выступить с соответствующими мирными инициативами и сыграть на руку России, инициировав переговоры и соответственно заморозить конфликт, к чему так стремится Москва. Тем более, что поражение России не в интересах Пекина, поскольку это в значительной степени подрывает планы самого Китая на будущее доминирование. Однако если Пекин вызвался играть в серьезную игру, то надо играть.

Китай должен разъяснить все детали своей инициативы и подходов, а главное, каким он видит алгоритм восстановления мира. Возможно, в этом словесном спарринге аргументов «за и против», по меньшей мере, удастся удержать Пекин от более «активной» поддержки Москвы, в том числе от летальных поставок, о чем в последнее время активизировались дискуссии, как и вдобавок подчеркнуть деструктивность ядерных угроз России для позиций самого Китая.

Согласно сообщениям СМИ, в ближайшее время лидер Китая Си планирует совершить визит в Москву. Бесспорно, «украинский вопрос» как составляющая более широкого противостояния Китая и России с демократическим миром станет одним из главных вопросов повестки встречи Си-Путин. После этого следует ожидать кристаллизации общих стратегических подходов Пекина и Москвы к урегулированию вопроса Украины и формированию общей позиции в диалоге с Западом. Остаться в стороне от этого процесса для Украины очень опасно и недальновидно.

Для того чтобы остаться субъектом, а не объектом тщательно срежиссированной партии в формате Си-Путин, Украина должна навязать Пекину свою дипломатическую игру. Да, определенное важное время было потеряно, потому что, к сожалению, китайское направление было несправедливо недооценено.

Это и необоснованное длительное отсутствие украинского посла, и резкая популистская риторика в адрес китайского руководства, и дилетантские игры в «поздравь-не-поздравь», и фактическое замораживание механизмов двустороннего сотрудничества, которые жизненно необходимы во времена жестокой борьбы за выживание украинского государства.

В то же время, время на государственное лидерство и ответственные решения все еще есть. Упущенное надо наверстывать в турборежиме.

Что делать?

— Для Украины оптимальным алгоритмом контактов с участием Си есть организация результативного и откровенного диалога по линии Зеленский — Си (лучше вживую, а не в видеоформате) к визиту китайского лидера в Москву. Си должен был ехать в Москву с киевским нарративом, а не наоборот.

— Если же такую встречу не удастся организовать перед московским вояжем, следует безотлагательно отправить уполномоченного посланника от президента Украины в Пекин для содержательного обмена мнениями и координации позиций с дипломатическим окружением лидера Китая.

— Китай вызвался вступить в конфликт между Украиной и Россией пока как миротворец. Наша задача — по максимуму использовать инициативу Си и не подтолкнуть Пекин принять сторону Кремля.

И напоследок. Все обратили внимание на так называемую миротворческую инициативу Китая по Украине. Однако без внимания прошла другая, возможно, даже более серьезная заявка Китая — Глобальная безопастностная инициатива Си, концепция которой была обнародована за несколько дней до позиции по Украине.

Осмелимся утверждать, что первый документ связан со вторым, тогда как оба направлены на то, чтобы попытаться утвердить Китай в мире в новом качестве. Замахнувшись на лидерство по вопросу Украины, Пекин стремится протолкнуть и свою концепцию глобальной безопасности, видя в украинском кейсе своеобразный трамплин.

Использовать энергию и потенциал Китая в интересах Украины — задача не тривиальная, но вполне возможная в условиях системного подхода на основе единства действий Киева. В то же время, серьезность затеянной Китаем игры требует активного диалога и координации с Западом — любой диалог с Китаем должен быть достаточно транспарентным и не оставлять никаких возможностей для разночтений.

Константин Елисеев, nv.ua

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