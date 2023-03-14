ISW рассказал, удара ВСУ в каком направлении боится российская армия 14.03.2023, 8:53

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Украинские силы сковали оккупантов в Бахмуте.

Российские провоенные блогеры всерьез анализируют, где Украина ударит в ходе анонсируемого контрнаступления.

В отчете Института изучения войны сообщается, что оккупанты обеспокоены возможностями ВСУ, так как в настоящее время все ударные подразделения РФ скованы в Бахмуте.

Пропагандисты считают, что в приоритете украинских сил окажутся юг-восток по линии Бердянск-Мелитополь в Запорожской области или Мариуполь-Волноваха в Донецкой области.

Некоторые военкоры утверждали, что ВСУ обладают достаточной мощью для проведения контрнаступления либо в другом районе на юге Украины или вдоль линии Купянск-Сватово в Харьковской области.

Кроме того, российские пропагандисты признали, что сейчас ВСУ «перемалывают» лучшую пехоту российских войск вокруг Бахмута, чтобы уменьшить способность оккупантов противодействовать приближающемуся контрнаступлению. Блогеры утверждают, что на юге у них самая слабая оборона.

Однако среди них есть те, кто считает, что под удары ВСУ попадет также Керченский мост, как это было с Антоновским мостом под Херсоном. Пропагандисты призывают командование немедленно разработать средства борьбы с БПЛА для защиты критически важных наземных рубежей, соединяющих Крым с Россией.

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