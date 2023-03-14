«Большой приказ сверху: кто не идет – расстрел на месте» 14.03.2023, 9:06

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фото: reuters

Появился перехват, доказывающий существования заградотрядов в армии РФ.

В русской оккупационной армии действительно есть заградительные отряды. Это подтверждает аудиоперехват разговоров оккупантов, которые в свое распоряжение получило международное разведывательное сообщество InformNapalm.

«Конечно, информацию, имеющую оперативное значение, мы выносить не будем. Но из того, что можем обнародовать в общем-то сегодня – короткие переговоры, которые, судя по контексту, подтверждают, что российские войска используют практику так называемых "заградительных отрядов", которые принуждают расстрела с тыла заставлять идти в атаку тех, кто боится выходить. из окопов», – говорится в сообщении InformNapalm.

На аудиозаписи слышно, как один из русских военных говорит другому: «Большой приказ сверху: кто не идет – расстрел на месте».

Его же собеседник отвечает: «Знаешь, серьезно, без всяких этих, но сейчас если мы не сделаем, нас здесь двоих расстреляют, я тебя честно говорю», – и добавляет: «Передай группе: если они не пойдут, им п**да ».

В InformNapalm отмечают, что подтвердили подлинность этих и многих других записей и доверяют своим источникам радиоразведки.

«Уверены, что это реальные записи», – сообщили в InformNapalm.

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