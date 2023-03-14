«Если бы я встретила себя четыре года назад, то сказала бы: не смей туда заходить» 3 14.03.2023, 9:16

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История лудоманки от первого лица.

Кристине 30 лет, она родом из небольшого городка, воспитывает четверых детей. В браке.

За последние три месяца проиграла на слотах 10 тыс. рублей, хотя начиналось все безобидно. У нее даже был золотой билет в руках в виде джекпота, которого хватило бы на несколько лет беззаботной жизни. Но не срослось. Выигрыш быстро вернулся хозяевам, девушка стала брать кредиты, лишилась хорошей работы и потеряла доверие мужа. Пыталась завязать с онлайн-казино — не получилось. Недавно ее внутренний голос снова начал отсчитывать дни без игры — сегодня пятый. Onliner.by приводит историю лудоманки от первого лица.

Получала 3000 рублей, но не хватало эмоций

С играми я познакомилась в 18 лет, когда училась в Минске. Мы с подругами периодически ходили в казино, где-то раз в месяц, но никаких серьезных сумм не ставили, даже не затягивало. Посидишь час и уйдешь. Затем я вернулась в родной город, где про казино никто и не слышал. Вот я и не играла, только если была проездом в Минске, могла зайти, но опять же без весомых потерь.

Четыре года назад в телефоне всплыла реклама популярного онлайн-казино. А у нас же ничего такого нет — ну, думаю, дай гляну, что за зверь такой. Интерес стоил 30 рублей, и мне даже улыбалась удача: то 1000, то 2000 с этой мелочи я делала. Круто, можно же не работать! Каждый день по 30 рублей и вкладывала. Так я вошла в азарт, потому что, на самом деле, деньги мне были и не нужны: зарплаты в 3000 рублей вполне хватало на жизнь в агрогородке.

Я играла не потому, что хотела выиграть, а чтобы получить эмоции.

За вечер проиграла 6000 рублей

Эмоции я получала два года с переменным успехом. К этому времени уже набежал долг в 1000 рублей. И вдруг наступил самый страшный момент в моей жизни: я выиграла джекпот в 80 000 рублей. Радости не было предела, но мужу точную сумму я называть не стала: меньше знает — крепче спит. Мы сразу купили новую машину, я рассчиталась с тем, как мне уже казалось, смешным долгом, а оставшиеся деньги перевела в валюту и положила под подушку. Об игре я забыла ровно на два месяца, пока в гости не зашла подружка, с которой мы вместе когда-то играли. Она достала телефон и стала при мне крутить слоты. А я — с ней за компанию. Один прокрут — 100 рублей. То есть нажал кнопку, мгновение — и деньги исчезли. Мелкие ставки с тех пор меня не интересовали, я играла по-крупному.

Так за вечер я и проиграла 6000 рублей. Конечно же, у этого были последствия: сдала машину в ломбард, поссорилась с родственниками, муж больше мне не доверял, и ко всему этому прибавилось четыре кредита, которые висят на мне по сей день.

Врать устала, а сказать правду боялась

Работала сама на себя, возила товары из России. Предоплата соблазнила меня взять ее и проиграть — я спустила около 4000 рублей. Ни товара, ни денег, а люди интересуются: когда поставка, что с деньгами, где машина? Пришлось лгать — это стыдно и невыносимо. Порой даже были мысли о суициде, потому что продолжать врать я уже не могла, а сказать правду было страшно. Не хотелось, чтобы на меня показывали пальцем.

И началось: то авто в ремонте, то заболела, причем я даже специально симулировала и ложилась в больницу, то кормила клиентов завтраками. Так протянула где-то месяц, но долг никуда не исчез, и я взяла первый кредит. Конечно же, никакие долги я не отдала, а решила приумножить капитал. Так в моей жизни появился второй кредит, а потом третий и четвертый… Бывало, выиграешь и сразу закрываешь всю сумму долга, но через два дня денег на жизнь становится меньше, и ты берешь новый кредит и спускаешь его. Сейчас я должна банкам около 20 тыс. рублей.

Не получив товара, клиенты провели собственное расследование и узнали о моем положении. Сработало сарафанное радио, и заказов я лишилась. Вдобавок к этому о моих проблемах узнал муж, от которого я все скрывала на протяжении трех с половиной лет. Нет, он видел, что я сижу в телефоне, но даже представить себе не мог, насколько все плохо. А ведь, пока он спал, я закрывалась на кухне и до четырех утра уменьшала баланс. Есть свободная минута — ты играешь. Доходило до того, что я проводила в онлайн-казино по 10 часов в день.

Молчала, потому что хотела отыграться. А лишние ссоры, конфликты и проблемы только усугубят ситуацию, ведь в слотах я отвлекалась от них. Но любимый, наоборот, поддержал меня и стал помогать. Правда, доверять мне, как раньше, он уже не мог. Было даже обидно, когда вопросы «Куда ты потратила деньги?» стали появляться все чаще и чаще. Мне приходилось отчитываться и сохранять все чеки, хотя раньше я всегда рулила деньгами, так как зарабатывала больше.

Новую работу еще не нашла, пока сижу в декрете. Очевидно, тех сладких времен, что были раньше, уже не будет.

Денег у друзей я не брала: стыдно. Раздавать долги помогала родня — это тоже имеет негативный эффект. Поддержка нужна исключительно моральная, но не финансовая. Уже сейчас я это понимаю. Потому что, если за вас кто-то выплатит долг один раз, вы будете знать, что может быть и второй, и третий. Все кредиты нужно закрывать самому, своим трудом, потом и кровью.

Наличие четверых детей никак не мотивировало бросить игру

Часто играла на последние деньги, мужу еще вчера сказала, что оплатила «коммуналку», а сама проиграла все в казино. А я всего-навсего хотела увеличить семейный бюджет (что редко когда получалось). Когда проигрываешь все до дыр в карманах, впадаешь в депрессию, появляются мысли о суициде.

Наличие четверых детей никак не мотивировало бросить игру. Пока сам не поймешь, что ты больной, ничего не изменится. Да и к тому же они особо не страдали: я никогда не спускала «детские», старалась держать холодильник полным и баловать ребят игрушками. Просто упал уровень жизни семьи: раньше в холодильнике всегда была палка колбасы, мы ездили в отпуск и ужинали в ресторанах, а сейчас бывает, что на бензин нет денег, а продукты в местном магазине ты берешь на вексель.

После каждого проигрыша ты пытаешься завязать, но реклама всегда перед глазами, и интерес берет свое. А все, что было на карте, в тот же миг испаряется. И да, игра уже не приносит никакого удовольствия, ты заходишь с одной целью — отыграться. В голове каша, ты не контролируешь ситуацию, даже не знаешь, что с тобой происходит.

Сделала выписку со счета: в онлайн-казино ушло около 500 тыс. рублей.

Последствия

Когда теряешь большую сумму, в голову лезут навязчивые мысли: где взять деньги, что сдать в ломбард, что продать? От того, что нервы часто шалят, начались проблемы с сердцем: колет под грудью, становится тяжело дышать, появились панические атаки и головокружение. Еще это сказалось в том, что я стала меньше ухаживать за собой. Помыть голову, чтобы съездить в магазин? Не-а, лучше это время поиграю, а на голову шапку надену.

Я пробовала заменить зависимость на хобби, но это не для всех — у меня не вышло. Важно понять, что лудомания — это зависимость, и ее нужно лечить, сама она не пройдет. Сейчас мечтаю расплатиться по долгам и сделать все возможное, чтобы жизнь стала как прежде, когда я действительно была счастливой.

Если бы я встретила себя четыре года назад, то сказала бы себе: у тебя и так хорошая жизнь, не смей туда заходить, потому что после наступит тьма.

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