Американские аналитики: Кадырова заставили выступить на камеру 14.03.2023, 9:23

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ISW рассказал, что стоит за встречей Путины и главы Чечни.

13 марта глава Чечни Рамзан Кадыров впервые в 2023 году прибыл в Кремль, чтобы отчитаться перед Путиным об итогах года. Ролик с его отчетом был выложен в Сети.

Сегодня, 14 марта, аналитики из Института изучения войны решили разобраться в деталях этого визита. В ходе отчетности Кадыров в очередной раз подчеркнул, что его головорезы воюют против Украины и добросовестно выполняют все приказы главы Кремля.

Путин похвалил чеченских боевиков и самого Кадырова за проделанную работу.

Эксперты обратили внимание на нервозность со стороны Кадырова, когда тот отчитывался перед главой Кремля.

Не исключено, что главу Чечни заставили на камеру выступить с «хорошим отчетом», чтобы показать в положительном свете ситуацию в самой Чечне, расхвалить «кадыровцев» в Украине и показать незаменимость самого Кадырова на его посту.

Военные эксперты спешат напомнить, что «кадыровцы» воюют исключительно в районе Белогоровки на Луганщине. Большую часть времени они выполняют функции правоохранителей в тылу, именно поэтому Кадыров испугался, что ему нечем похвастаться перед Путиным, так как боевых достижений в Украине со стороны его головорезов нет. Не исключено, что в ходе вчерашней встречи глава Чечни пытался укрепить свою репутацию, особенно на фоне последний событий вокруг Пригожина. А вот Путин, наоборот, на фоне больших потерь в рядах «вагнеровцев» и конфликта с Пригожиным хочет добиться от Кадырова еще больше людей для продолжения войны против Украины.

Ранее сайт Charter97.org писал, чем может быть болен Кадыров.

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