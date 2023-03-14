Сближение изгоев Валерий Карбалевич

14.03.2023, 9:47

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Что стоит за иранским турне белорусского диктатора.

Толчком для реанимации (активного сотрудничества Беларуси и Ирана/ru/news/2023/3/13/539794/ стала логика геополитического позиционирования. Причем не только в связи с войной в Украине.

Расцвет в белорусско-иранских отношениях пришелся на период правления президента Махмуда Ахмадинежада (2005-2013 гг.). Лукашенко посетил Тегеран в 1998 и 2006 годах; иранский президент был с визитами в Беларуси в 2004 и 2007 годах.

То сотрудничество основывалось на довольно прагматичном подходе со стороны официального Минска. Лукашенко активно искал и находил контакты с международными изгоями, врагами США, щедрыми на антиимпериалистическую риторику и богатыми на нефтедоллары. Тогда и началось активное сотрудничество Беларуси с Ираном и Венесуэлой. Ведь эти страны охотно спонсировали идейно близкие режимы и политические движения. На это и был расчет.

Обменом визитами, заявлениям о политической поддержке друг друга, разговорам о создании некой антиамериканской оси сопутствовали разработки совместных экономических проектов. Однако эти проекты базировались преимущественно не на экономическом интересе и коммерческом расчете, а на политических договоренностях. Экономика подпадала под политическую целесообразность.

Под шумную пропагандистскую завесу проекты начинались. Но через какое-то время выяснялось, что за дружбу кто-то должен платить. Начинали считать деньги. И тут выяснялось, что серьезных экономических расчетов никто не делал. И все эти политические договоры не имели под собой реальной экономической основы.

Поэтому надутые пузыри начали лопаться. О крахе венесуэльского проекта всем хорошо известно. Нечто подобное происходило и в белорусско-иранских отношениях. Сначала провалилась авантюра со строительством завода под Минском для производства иранских автомобилей «Саманд», так как на эти легковые автомобили не было спроса. Вслед скончался и проект совместной добычи нефти на иранском месторождении Джофейр.

После ухода президента Ирана Махмуда Ахмадинежада белорусско-иранское сотрудничество замедлилось. Встречи на высшем уровне происходили только на саммитах.

Иран уже много лет живет в условиях жесткого санкционного режима. Жестче, чем тот, в котором сейчас оказалась Беларусь. Ведь там действуют вторичные санкции. Понятно, что Беларусь до сих пор опасалась идти на активное экономическое сотрудничество с Ираном, так как был риск попасть под эти вторичные западные санкции.

Но сейчас, судя по всему, происходит определенная реанимация белорусско-иранского союза. Импульс этому новому этапу дала встреча Лукашенко с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в сентябре 2022 года в Самарканде на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. В октябре 2022 г. Иран посетил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, который передал Тегерану белорусские предложения. Потом в ноябре того же года в Тегеран поехал премьер-министр Беларуси Роман Головченко. И вот теперь визит Лукашенко.

Что стало толчком для реанимации активного сотрудничества? Полагаю, логика геополитического позиционирования, причем не только в связи с войной в Украине. Хочу напомнить, что в прошлом году Иран пережил массовые общественные протесты, которые местные власти жестоко подавили (есть убитые, осужденные на смертную казнь), объявив их заговором Западу. Ничего не напоминает?

А война в Украине привела к глубокому расколу мира. Лукашенко пару раз сетовал, что Беларусь и Россия вдвоем противостоят 52 странам, которые поддерживают Украину. В 2022 году он на саммитах ОДКБ, ШОС всячески призвал переориентировать деятельность этих организаций в антизападном направлении. Эти усилия, правда, оказались мало успешными.

Со временем выяснилось, что происходит активное сотрудничество РФ и Ирана в военной сфере. Иранские дроны массово используются Россией в войне с Украиной. То есть Иран де-факто становится союзником РФ. И Беларусь на этом фоне уже не выглядит такой одинокой. И это тоже способствует сближению. Лукашенко надеется на создание союза Беларуси, России и Ирана.

А то, что Иран под жесткими санкциями, сейчас Минск мало волнует. Ведь и сама Беларусь оказалась в подобной ситуации. Теперь нечего бояться. Все, что можно потерять, официальный Минск уже потерял. Да и в условиях международной изоляции выбор для сотрудничества невелик.

Торговля между странами носит довольно неустойчивый характер. В прошлом году торговый оборот между странами составил $100 млн., в 2021 году — $33 млн, а в 2020 г. всего лишь около $20 млн.

Президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе переговоров с Лукашенко четко обозначил одно направление: «Иран готов поделиться с Беларусью своим опытом противостояния санкциям». Здесь оба «брата по несчастью» могут успешно помогать друг другу.

Можно рассчитывать на сотрудничество в военно-промышленном комплексе. Беларусь может подключиться к активной кооперации в сфере ВПК России и Ирана. Украинская разведка сообщала, что на повестке дня стоит вопрос об организации технологического процесса сборки реактивных снарядов калибров 122 мм, 220 мм и 300 мм на территории Беларуси. Война в Украине продолжается, конца ей не видно. России потребуется много снарядов. И продавать их РФ станет довольно выгодным бизнесом.

Весьма вероятны совместные проекты Беларуси с Ираном и Китаем. Хорошо известно о белорусско-китайском сотрудничестве в производстве ракетной техники («Полонез»). Иран сейчас это очень интересует.

Но есть один нюанс. Тесное сотрудничество официального Минска с Объединенными Арабскими Эмиратами вряд ли понравится Тегерану. Ведь все суннитские монархии на Аравийском полуострове — давние враги шиитского Ирана.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

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