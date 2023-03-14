Cможет ли Эрдоган сохранить власть в Турции 2 14.03.2023, 10:00

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Реджеп Эрдоган

У турецкого президента серьезный конкурент.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перенес президентские и парламентские выборы в Турции - волеизъявление народа состоится на месяц раньше запланированного срока. Эрдоган это мотивировал тем, что проведение выборов будет способствовать преодолению последствий разрушительного землетрясения. Конкурентом Эрдогана является лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу. Почему перенесли голосование и чего ждать от выборов - в эфире Апостроф TV объяснил политтехнолог Юрий Подорожный.

У Эрдогана очень сложная ситуация. Большие экономические проблемы, которые пережила Турция в прошлом году, особенно падение лиры, ударили по всем товаропроизводителям, не работающим на экспорт. Потому что при падении лиры те, кто вывозит товары за границу, еще и выиграли. И как это часто бывает в политике, в Эрдогана прилетел «черный лебедь» в виде землетрясений.

Боюсь давать какие-то прогнозы, не хочется быть неточными, но мне кажется, эпоха Реджепа Тайипа Эрдогана завершается. Вряд ли турки простят Эрдогану это землетрясение, как бы это странно ни звучало. Мол, при чем здесь Эрдоган к природным катаклизмам. Тем не менее, ситуация складывается так, что те города, которые были разрушены, и тот колоссальный ущерб, который был нанесен…

Что бы сегодня Эрдоган как президент ни делал, этого недостаточно. В Турции любят обсуждать то, что один из городов не был разрушен по той причине, что мэр не брал взяток за строительство, и там строилось все по строительным нормам – город почти не пострадал. А везде вокруг – страшная история, разрушены десятки городов. Есть даже города, которые полностью разрушены, где даже фактически не проводились спасательные работы.

Потому для Эрдогана сейчас очень напряженная ситуация. Разве что он рассчитывает на то, что выборы будут проходить по принципу «не важно как голосуют, важно – как считают». Как бы то ни было, Турция является восточной страной, и Эрдоган будет держаться за власть до последнего.

Что касается кандидата от оппозиции – его выдвинула не одна партия, а оппозиция действующему президенту, которая выдвинула единого кандидата. Поэтому, очевидно, те, кто рассчитывает сменить Эрдогана в этой должности, серьезно подходят к выборам.

Международная политика Турции

В Турции не портятся отношения - как с Россией, так и с западным миром. Турция всегда пытается усидеть на многих стульях. Это такая позиция – традиционная, классическая для Турции по ведению внешних дел. Посмотрите, с одной стороны Турция помогала Украине: это и «Байрактары», и средства выделялись, и крымские татары, имеющие очень большую диаспору в Турции, имеют очень тесную связь. Кроме того, Эрдоган одновременно встречается с Путиным, проводятся какие-то договоренности по газу. Россияне были счастливы, что Эрдоган согласился не в долларах рассчитываться за поставку газа.

Сейчас ведутся переговоры по продлению истории с зерновым коридором. Я думаю, что ограничение на транзит санкционных товаров через Турцию – это такое принуждение к подписанию по-турецки. Что-то там турки будут ограничивать, что-то не позволять россиянам, чтобы они легче соглашались на необходимые условия. Все это ложится в контекст переговоров. Тем более что Турция является одной из немногих стран, так или иначе помогающих России обходить санкции.

Здесь не обошлось без влияния американцев на эту историю, потому что недавно Блинкен посетил Казахстан, где, очевидно, в очень мягкой манере подсказал казахам, что будет с ними и какие вторичные санкции будут введены, если они продолжат помогать россиянам. И здесь тоже ведется такая работа, поэтому с турецкой стороны это демонстрация США, что «мы вас слышим и ограничения какие-то будем вводить».

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