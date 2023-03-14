«Половина армии РФ разбежится»
- 14.03.2023, 10:14
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Военный эксперт рассказал о перспективе контрнаступления ВСУ.
Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Украина должна озвучивать свои планы относительно контрнаступления, ведь это очень пугает российских захватчиков. Впрочем, есть одно важное условие – нельзя разглашать, где именно должно состояться контрнаступление.
Как отметил Жданов во время стрима на своем YouTube-канале, никто, кроме Генштаба, не знает, где ВСУ начнут контрнаступление. По его словам, российские захватчики об этом точно не знают.
«Если бы они об этом знали, то мы бы уже видели реакцию: они бы возводили оборонительные сооружения. Но говорить о наступлении нужно, чтобы враги раздражались и боялись. Не факт, что мы пойдем в наступление на Запорожском направлении, где россияне уже копают оборонительные сооружения. А может мы пойдем на другом участке фронта», - пояснил военный эксперт.
Он подчеркнул, что сегодня российская пропаганда говорит лишь о «победе». Таким образом Кремль повышает моральное состояние россиян. Если же им будут говорить правду, то половина армии РФ разбежится.