«Си Цзиньпин едет в Москву, чтобы уговорить Путина сдаться» 10 14.03.2023, 10:28

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Пекин очень хочет, чтобы война прекратилась.

В интервью «Главреду» украинский политический аналитик Александр Кочетков рассказал, почему Китай может уговорить Путина сдаться.

– По данным Reuters, глава Китая Си Цзиньпин собирается в Москву на следующей неделе. Означает ли этот визит присоединение Китая, по исторической аналогии, к так называемой оси зла?

Никоим образом не свидетельствует. Китай - удивительно прагматичная страна. Он хочет, чтобы война в Европе прекратилась как можно скорее. Ему абсолютно наплевать, за чей счет это будет сделано, Украины или России, для него и то, и другое хорошо. Но Китаю нужно продолжать экономические связи, потому что Европа - это огромный платежеспособный рынок для Китая. А учитывая проблемы Китая с США, он не может потерять Европу как рынок. Поэтому он хочет, чтобы война прекратилась.

Визит Си Цзиньпина в Москву – это ни в коем случае не присоединение. Он хочет провести прямую встречу с Путиным относительно условий прекращения войны. Мы помним, что Китай предложил «видение» прекращения войны. А вот если Си Цзиньпин согласует конкретные вещи по прекращению боевых действий, тогда он сам выступит с планом, который будет содержать в себе конкретные вещи. А такие вещи согласовываются именно с глазу на глаз. То есть идет речь о том, каким образом можно прекратить войну, на что готов пойти Путин, готов ли он уступить. У Китая нет возможностей, чтобы выдвигать нереальные планы, потому что тогда он будет терять имидж влиятельной сверхдержавы. Именно для того, чтобы такой «мирный план» был реальным, он хочет согласовать его с Путиным. Но здесь не идет речи о союзничестве.

– То есть ни о каком биполярном мире речь не идет?

– Китай строит биполярный мир, но два полюса в его понимании – Соединенные Штаты и Китай. Все остальные страны, так или иначе, их подчиненные. И Россия здесь не партнер, и даже не младший партнер. Это - инструмент, не более того.

– Также известно, что Си Цзиньпин планирует говорить и с Зеленским. О чем может идти речь?

– Как я уже сказал, Си Цзиньпин планирует обсудить с Путиным определенную формулу мирных переговоров. Если этого не согласовать с Зеленским, то тогда он публично заявит, что это неприемлемо. В таком случае Си Цзиньпин будет выглядеть, откровенно говоря, некрасиво. А сверхдержава, которой является Китай, не может себе этого позволить. Поэтому Си Цзиньпин будет вынужден говорить с обеими сторонами. То же самое в свое время делал и президент Турции Эрдоган, и африканский лидер Гвинеи-Бисау Эмбало. Так что это совершенно закономерно.

– Стоит ли в таком случае рассчитывать на возможный приезд Си Цзиньпина в Украину?

– Это будет только видеоразговор. Возможно, в будущем состоится визит Зеленского в Китай, но сам Си Цзиньпин вряд ли сюда приедет.

– За счет чего будет держаться такой биполярный мир? Потому что это страны даже с разными религиозными конфессиями. Что у них может быть общего?

– Китай действует за счет экономических мощностей. Он готов финансировать, кредитовать, предоставлять технологии или определенное вооружение. За счет этой мягкой силы он продвигает свои интересы в Африке, Азии, Европе, в постсоветских странах. Что касается биполярного мира, то если Китай договорится с Россией, то он выдвинет свой мирный план, который, скорее всего, не будет воспринят. И тогда он начнет мягкий шантаж США – мол, если вы не соглашаетесь на наше предложение и продолжаете поддерживать Тайвань военной техникой, то почему мы не можем поддержать, например, Россию?

Китаю нужно выторговать Тайвань для себя, и его совершенно не интересует Россия и ее геополитические устремления.

– Если Китай будет шантажировать США, чего нам ждать в этом случае?

– Нам надо проводить эффективное контрнаступление, наносить агрессору сокрушительное поражение, которое не смогут замолчать и извратить даже российские пропагандисты. И тогда в РФ начнутся определенные деструктивные процессы. Выход Украины к Азовскому морю, освобождение Мелитополя, Бердянска, возможно Луганска - это наша задача. После этого договоренности Китая с Россией уже не будут иметь значения. То есть нам нужно не считаться с происходящим, а делать свое.

– А насколько Запад активно нам будет помогать, в частности вооружениями, необходимыми для контрнаступления, если Китай прибегнет к шантажу?

– Запад будет готов нам помогать еще более активно. Ситуация такова, что Соединенные Штаты уже выбрали определенную стратегию и будут продолжать ее. Действия Китая на нее практически не повлияют, но они могут повлиять на мирные переговоры, которые состоятся после нашего контрнаступления. Тогда Китай может давить на Россию, потому что у него все просто – он готов поддерживать победителя, а не того, кто потерпел поражение. Поэтому если ситуация в России будет безнадежной, то Китай будет осторожным, но на стороне Украины, потому что тогда он будет предлагать завершить боевые действия за счет России.

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