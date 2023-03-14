Командир бойца ВСУ, расстрелянного за слова «Слава Украине», рассказал про его последний бой 14.03.2023, 11:05

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Его группа вела бои под Соледаром.

Храбрым воином, которого расстреляли после слов «Слава Украине!», оказался боец территориальной обороны, уроженец Черниговщины Александр Мациевский, пишет unian.net.

Его тело уже возвращено и похоронено дома.

Как рассказывает командир погибшего воина, тот был с непростым характером, но был очень ответственным и надежным.

В начале полномасштабного вторжения Мациевский участвовал в обороне Чернигова и области. Впоследствии выучился на снайпера и попал в Донецкую область в конце 2022-го, его бригада вела бои под Соледаром.

В последний раз мать разговаривала с сыном 29 декабря 2022 года, он призвал ее беречь себя. После разговора он поехал на задание. Вместе с группой собратьев в тот вечер у них завязался бой с врагом неравными силами.

«Ситуация была тяжелая, напряженная. К сожалению, мы потеряли связь с группой, в которой был Александр. Все погибли в этой группе», — рассказывает командир Александра.

Их было пятеро, забрать тела не удалось, это было сделано позже, во время обмена телами. Экспертизу ДНК не проводили, Александра с многочисленными пулевыми узнала мама и боевые побратимы - и по шраму над бровью, и по подаренному командиром шеврону.

Александру Мациевскому было 42 года, он разведен, у него есть 19-летний сын, родился и учился в Молдове, но последние полжизни прожил в украинском Нежине.

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