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Командир бойца ВСУ, расстрелянного за слова «Слава Украине», рассказал про его последний бой

  • 14.03.2023, 11:05
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Командир бойца ВСУ, расстрелянного за слова «Слава Украине», рассказал про его последний бой

Его группа вела бои под Соледаром.

Храбрым воином, которого расстреляли после слов «Слава Украине!», оказался боец территориальной обороны, уроженец Черниговщины Александр Мациевский, пишет unian.net.

Его тело уже возвращено и похоронено дома.

Как рассказывает командир погибшего воина, тот был с непростым характером, но был очень ответственным и надежным. 

В начале полномасштабного вторжения Мациевский участвовал в обороне Чернигова и области. Впоследствии выучился на снайпера и попал в Донецкую область в конце 2022-го, его бригада вела бои под Соледаром.

В последний раз мать разговаривала с сыном 29 декабря 2022 года, он призвал ее беречь себя. После разговора он поехал на задание. Вместе с группой собратьев в тот вечер у них завязался бой с врагом неравными силами.

«Ситуация была тяжелая, напряженная. К сожалению, мы потеряли связь с группой, в которой был Александр. Все погибли в этой группе», — рассказывает командир Александра.

Их было пятеро, забрать тела не удалось, это было сделано позже, во время обмена телами. Экспертизу ДНК не проводили, Александра с многочисленными пулевыми узнала мама и боевые побратимы - и по шраму над бровью, и по подаренному командиром шеврону.

Александру Мациевскому было 42 года, он разведен, у него есть 19-летний сын, родился и учился в Молдове, но последние полжизни прожил в украинском Нежине.

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