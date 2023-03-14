Майор ВСУ о Бахмуте: Бьемся в упор, иногда на расстоянии в пять метров 1 14.03.2023, 11:12

Ситуация в Бахмуте сложная, но контролируемая украинскими защитниками.

Воины Вооруженных сил Украины продолжают героическую оборону Бахмута, битва за который уже достигла наивысшего уровня напряжения. Бои за город идут вплотную, иногда дистанция между украинскими защитниками и оккупантами составляет всего 5 метров.

Об этом «24 каналу» сказал майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов. По его словам, украинские защитники достаточно живо делают все, чтобы максимально сохранить логистическое сообщение, которое крайне важно.

Майор ВСУ рассказал, что ситуация в Бахмуте остается сложной, но контролируемой украинскими защитниками.

По его словам, ежедневно проходят не только «артиллерийский пинг-понг», то есть враг не только обменивается с Силами обороны артиллерийскими снарядами по переднему краю и логистическим сообщениям, но также идут пехотные бои.

- Дистанция этих пехотных боев от 5 до 50 метров, то есть бои идут в упор, – сказал Кудряшов.

Поэтому, заметил он, ситуация там достаточно мобильная и активная. В один момент ВСУ маневрируют и отходят на более удачные позиции, а в следующий уже запрыгивают в окопы, где сидят оккупанты, и восстанавливают утраченные позиции.

Поэтому, отметил Кудряшов, украинские бойцы достаточно живо делают все, чтобы максимально сохранить логистическое сообщение, потому что оно крайне важно. Это дается им очень высокой ценой, но приказ о защите Бахмута продолжает выполняться.

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