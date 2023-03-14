Ущербность путинской системы Андрей Никулин

14.03.2023, 11:17

В кремлевской картине мира идеалистических факторов и чувств просто нет.

Одной из главных проблем современных российских элит является полное и кардинальное нежелание и неумение понять, представить, что в мире существуют иные, отличные от их собственных, мотивации к действиям.

Картина, где все цинично, продается и покупается, каждый поступок обоснован тем, что он проплачен или ведет к непосредственной финансовой или властной выгоде актора, удобна в российской системе, прежде всего потому, что повторяет и соответствует образу мыслей Главстерха.

Но обращенная вовне или даже внутрь на иные, отличные от властных кругов системы она чаще всего ошибочна. Поскольку сужает круг стимулов и мотиваций, присущих для человека, исключая идеализм, спонтанные, иррациональные действия, случайности.

И именно поэтому, пользуясь только одним обоснованием, невозможно давать адекватные объяснения, прогнозы, что в свою очередь ведет к ошибочным действиям.

В итоге удобное и привычное мировоззрение приводит к шагам, которые во властной системе ценностей и идей вполне логичны и обоснованы, вроде внешней экспансии в расчете на то, что позже удастся сторговаться и договориться, цинично и закулисно зафиксировав новую расстановку сил. Реальность же, в которой те же европейцы просто исходя из их собственной системы ценностей, никогда не смогут пойти на подобные торги, игнорируется.

Никогда нельзя не учитывать мировоззрение и умонастроение своих оппонентов, истина простая, но жестоко мстящая всем тем, кто ее игнорирует.

У нас отрицается возможность действий на основании идеалистических подходов и ценностей, возможность немотивированного и неорганизованного извне общественного протеста, возможность появления лидера, которого нельзя купить или инкорпорировать. В целом это предопределяет накопление ошибочных действий и последующий кризис системы. Другой вопрос, что мы сами в этой системе и существуем, так что за разбитые горшки платить не только, и даже не столько кремлевским сидельцам, а всем нам.

Писал этот два года назад, как видно - оказался прав. При планировании «спецоперации» риск консолидированного и мощного, основанного на эмоциональных и идеалистических факторах западного ответа практически не учитывался - все возможные сложности предполагалось решить циничным и закулисным торгом.

Так же никак не могли учесть вероятность массового, эмоционально-заряженного, всеобщего и самоорганизующегося украинского сопротивления.

Просто потому, что в кремлевской картине мира идеалистических факторов и чувств просто нет.

В итоге, как и предполагал, самоорганизованная и заточенная на цинизм, аморализм и нигилизм система оставалась относительно эффективной, пока замыкалась на саму себя. Как только ей пришлось столкнуться со внешним миром, со всем его разнообразием мотиваций и вариаций - сразу стала заметна ее ограниченность, ущербность и неприспособленность к новым условиям.

Андрей Никулин, Telegram

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