Белорусам хотят присваивать квалификации и специальности даже без дипломов

Белорусам хотят присваивать квалификации и специальности даже без дипломов5
- 14.03.2023, 11:23
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Минтруда объяснил суть нововведения.
В НИИ министерства труда предложили белорусским работодателям заполнить анкеты на тему присвоения белорусам, которые не прошли формальное обучение и не получили диплом, специальностей и квалификаций.
Для этого в Научно-исследовательском институте труда Минтруда решили создать способ независимой оценки квалификации. По всей видимости, в ведомстве хотят разработать процедуру оценки знаний и навыков белорусов без дипломов, а также соответствия их квалификации профессиональным стандартам, установленным в стране.
Все дело в том, что в планах властей в 2023 году подготовить законопроект «О независимой оценке и сертификации квалификаций». Однако принимать его будут, скорее всего только в 2024 году, передает «Экономическая газета».
Согласно планам чиновников, новый закон позволит признавать квалификацию (знания, умения и навыки), приобретенную путем неформального обучения (т.е. вне системы образования).
Такая признанная квалификация даст соискателям без дипломов права на трудоустройство, «признание освоенных знаний, умений и полученного опыта, необходимых для выполнения отдельных видов работ».
Чтобы доказать свои умения и знания придется сдавать экзамены в специальных центрах оценки и сертификации квалификаций. В случае успешного прохождения испытания, белорусам будут выдавать официальный сертификат о квалификации.
Закон будет касаться также и тех профессий или специальностей, которые не отражены в официальных перечнях и списках, а также те, по которым еще нет обучения в вузах и ссузах. Т.е. совершенно новым. Для них будут разрабатывать новые стандарты. Тут можно представить себе сертификат «наладчика ИИ 2-го разряда» или даже «регулировщика беспилотных автомобилей».