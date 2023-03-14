Ольга Якубовская: Рассказываю историю борьбы белорусов в сюжетах, понятных даже ребенку 14.03.2023, 11:28

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Добро непременно победит.

Ольга Якубовская рисует героев белорусского сопротивления в виде котов. Цикл ее работ называется «Котики свободы». Они широко расходятся в Instagram и Facebook, в 2020 году печатались на открытках, стикерах и календарях. Белорусские силовики до сих пор изымают их при обысках. Ранее Якубовская рисовала иллюстрации для книг.

Как протестные события 2020-го года в Беларуси повлияли на творчество художницы? Об этом с ней поговорил Telegram-канал «Баста!».

- События 2020 года разделили мою жизнь, как и большинства белорусов, на «до» и «после». На моих глазах происходило и происходит противостояние добра и зла. Рисуя свою серию «Котики Свободы», я пытаюсь рассказать историю борьбы народа Беларуси за свободу в сюжетах, понятных даже ребенку. Я иллюстрировала книги для детей, а сейчас нашу жизнь.

Одна из работ Ольги «Сцепка»

(«Пока мы едины - мы непобедимы!»)

- Некоторые серии посвящены войне в Украине и белорусским политзаключенным. Почему нужно уделять внимание белорусским узникам совести, которых Лукашенко спрятал за решеткой?

- Война в Украине - это боль. Каждый день там гибнут люди - сердце рвется на части. Это тоже борьба добра и зла. Я не могла не нарисовать это. Хотела поддержать украинцев в их борьбе за свободу.

Политзаключенные в Беларуси - тоже боль. Каждый день в моей родной стране хороших людей хватают и сажают за решетку. Рушатся судьбы, семьи, здоровье. Кто-то теряет все, даже жизнь. Это страшно и горько. Каждой своей работой, посвящённой политзаключенному, хочу поддержать его, а также его родных и близких. Какие-то работы я уже передала героям своих картин, некоторые пока ждут своего часа. Я делаю то, что в моих силах. Верю, что добро непременно победит!

Эта картина была первая, которую я посвятила Украине, - говорит Ольга. Она была продана на благотворительном аукционе, деньги были переведены Украине.

А эта работа посвящена всем беларусам, воюющим сейчас за свободу Украины

- С момента вторжения России в Украину прошло больше года. Как художники осмысливают события, пережитые 24 февраля?

Работа Ольги посвященная легендарному украинском псу "Патрону"

- Я не могу говорить за всех художников. Думаю, что для каждого нормального человека эта война - настоящая трагедия. Это как будто дикое средневековье прорвалось в наш цивилизованный мир, круша все его основы и принципы. Для тех художников, что остались в Беларуси сейчас нет возможности обозначить свою позицию, за любое проявление солидарности с Украиной - человека ждут репрессии и тюрьма.

Для тех, кто живет в свободной стране есть возможности для творчества. Но не все художники сейчас могут найти силы, чтобы пропустить через себя весь ужас происходящего и передать трагедию этой войны в красках. Иногда на осмысление событий и работы над сюжетом у художника уходят годы. Украинские художники создают прямо сейчас произведения, которые поддерживают своих воинов в борьбе за свободу страны.

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