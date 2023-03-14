Последняя соломинка для Кремля

Последняя соломинка для Кремля1
- Антон Геращенко
- 14.03.2023, 11:37
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Путин отчаянно нуждается в публичной поддержке Си Цзиньпина.
Ведущие мировые СМИ сообщают, что на будущей неделе, возможно, состоится визит главы Китая Си Цзиньпина в Россию.
Однако эта информация пока не подтверждена официально. И я больше верю в вариант, что Путин приедет в Пекин на поклон к председателю Си.
Оказавшись в полной мировой изоляции, российский фюрер отчаянно нуждается в публичной поддержке китайского лидера.
На фоне прочих союзников Кремля – талибов, Эритреи, Зимбабве и остальных стран третьего мира – для Путина поддержка такого тяжеловеса, как Китай, – это последняя соломинка для утопающего.
Следим за развитием событий.
Антон Геращенко, Telegram