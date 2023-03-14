У пленного офицера РФ под Угледаром нашли документ, который раскрывает потери врага
- 14.03.2023, 11:48
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Позиции ВСУ забрасывают мясом.
При штурме позиций ВСУ в районе Угледара оккупанты используют не только кадровиков, но и мобилизованных с заключенными, пишет dialog.ua.
Об этом стало известно, когда украинские защитники у одного пленного офицера нашли интересные записи, в которых расписаны детали штурма позиций украинских защитников.
Telegram-канал «Оперативный ВСУ» выложил в Сеть одну из страниц «боевого журнала» пленного российского офицера.
На фото можно увидеть данные так называемого БЧС (боевой и многочисленный состав), который бросали в штурм на позиции ВСУ.
Там детально указано, сколько оккупантов выдвинулось на боевое задание и сколько в конечном итоге вернулось живыми или «300-ми». Данные расписаны от 26 февраля по 5 марта.
Исходя из этих записей становится понятно, почему российское военное командование называется такие штурмы «мясными».