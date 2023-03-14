У пленного офицера РФ под Угледаром нашли документ, который раскрывает потери врага 14.03.2023, 11:48

3,610

Позиции ВСУ забрасывают мясом.

При штурме позиций ВСУ в районе Угледара оккупанты используют не только кадровиков, но и мобилизованных с заключенными, пишет dialog.ua.

Об этом стало известно, когда украинские защитники у одного пленного офицера нашли интересные записи, в которых расписаны детали штурма позиций украинских защитников.

Telegram-канал «Оперативный ВСУ» выложил в Сеть одну из страниц «боевого журнала» пленного российского офицера.

На фото можно увидеть данные так называемого БЧС (боевой и многочисленный состав), который бросали в штурм на позиции ВСУ.

Там детально указано, сколько оккупантов выдвинулось на боевое задание и сколько в конечном итоге вернулось живыми или «300-ми». Данные расписаны от 26 февраля по 5 марта.

Исходя из этих записей становится понятно, почему российское военное командование называется такие штурмы «мясными».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».