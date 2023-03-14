Китай возобновил выдачу виз с 15 марта для белорусов 14.03.2023, 11:54

Речь идет про все категории виз.

Стало известно, что Китай возобновит выдачу всех типов виз иностранным гражданам, в том числе и белорусам, с 15 марта. Об этом сообщили в департаменте консульских дел МИД КНР, передает ТАСС.

В сообщении сказано, что в целях дальнейшего улучшения перемещения граждан через границу было принято решение о том, чтобы с 00.00 (19 часов по белорусскому времени) 15 марта 2023 года внести изменения в политику выдачи виз, а также въезда иностранных граждан, в числе которых белорусы, на территорию Китая.

Кроме того, отмечается, что те органы, которые находятся за рубежом и занимаются выдачей виз, начнут рассматривать, а также выдавать все категории виз иностранцам, которые едут в Китай.

Сообщается, что с 15 марта также будет восстановлена функция виз, которые были выданы до 28 марта 2020 года и у которых еще не истек срок действия. Сказано, что будет восстановлена и выдача приграничными пунктами так называемых приграничных виз, но при выполнении соответствующих условий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».