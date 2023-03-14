Политолог: Путин ищет замену Кадырову 14.03.2023, 11:56

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Рамзан Кадыров

И у Кремля уже есть потенциальный преемник на его пост.

Российский диктатор Владимир Путин провел встречу с сыном Рамзана Кадырова. Это было собеседование на должность главы Чечни.

Как рассказал политолог Николай Давидюк в новом выпуске программы «Аргумент», Путин вздумал сменить Кадырова. Главным претендентом на его должность станет Кадыров-младший.

«Будущее его ждет, как у его отца. Просто ему дадут республику, он убьет близкий круг, всех «волков», которых под Россию надо будет зачистить. Дальше у тебя будет 20-30 лет для грабежа... Это все будут прощать и закрывать глаза, а потом и у него вырастет сын. Возьмут нового. Пока у кого-то из них не появятся мозги, пока они не поймут, что проще освободить свою страну и жить в своей стране, уважать ее население, не грабить ее, не отправлять на бессмысленные войны... А пока этот круг Сансары будет продолжаться, Кремль будет их сжирать», - отметил политолог.

Эксперт отметил, что сын Кадырова мог бы «закончить всю эту историю», ликвидировав Путина. Однако этот род, по словам Давидюка, оказался не самым сильным в Чечне.

Политолог добавил, что все «ястребы войны», которые толкали Путина на войну «до победного конца», уже проиграли. В частности, это Виктор Медведчук, Евгений Пригожин и ряд российских генералов.

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