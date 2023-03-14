Раскрыта главная уязвимость российских танков Т-62 перед украинскими ПТРК 14.03.2023, 12:10

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Установка металлополимерных блоков значительно повышало воздействие на ходовую часть Т-62.

Российский ВПК уже начал модернизацию старых советских танков Т-62 вместо обещанной отправки на фронт новейших Т-14 «Армата». Ремонт осуществляется весьма бездарно считает украинский военный обозреватель Александр Коваленко.

На танки россияне устанавливают на верхнюю лобовую деталь пассивную защиту в виде металлополимерных блоков и динамическую защиту «Контакт-1».

Однако это «не совсем» повышает бронезащиту, отмечает Коваленко. Он объяснил, что металлополимерные блоки либо ДЗ «Контакт-1» повышает выживаемость против оружия, тоже разработанного в 1960-е. «То есть, калибра пушек до 115-мм, а также средств поражения пехоты, РПГ-7», - уточнил эксперт.

- Если же говорить о современных средствах поражения, например 125-мм бронебойных подкалиберных и кумулятивных снарядах, а также ПТРК, например «Стугна-П», не говоря уже о Javelin, то они пробивают этот слоёный пирог на ура, - написал Коваленко.

По его словам, установление металлополимерных блоков значительно повышало воздействие на ходовую часть Т-62: «Возросшее давление на опорные катки приводило к деформации шин и повышенному износу штатных узлов».

- Хвостовики балансиров выходят из строя в режиме нон-стоп, из-за высокой нагрузки подвесок. Снижается энергоемкость гидравлических амортизаторов, ускоряется разрушение болтовых креплений венцов ведущих колес из-за увеличившихся тяговых усилий, - объяснил Коваленко.

Кроме того, танк получает тяжёлый обвес брони, которая, добавил Коваленко, в современном бое спасёт его разве что от РПГ-7, при этом значительно снижает мобильность и надёжность танка.

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