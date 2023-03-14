По NFZ, частной страховке и платно: где и как белорусам сдать анализы в Польше 14.03.2023, 12:15

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К ряду узких специалистов можно записаться напрямую.

Сдать анализ крови или провести другие обследования в Польше можно как по направлению врача, так и самостоятельно. MOST рассказываем про бесплатные (и не очень) способы сдать анализы по NFZ, частной медицинской страховке или вообще без страхования.

Бесплатные исследования и анализы

Вы застрахованы по NFZ

Анализ крови на биохимию, морфологию, гормоны и витамины, УЗИ, МРТ, КТ и другие исследования бесплатно доступны для лиц, застрахованных по NFZ. Но стоит быть готовым к тому, что срок ожидания некоторых обследований может быть долгим. Получить направление можно у семейного врача или узкого специалиста при визите по NFZ. К гинекологу, онкологу, психиатру, венерологу и стоматологу по NFZ можно записаться напрямую, без посещения семейного врача (терапевта).

Когда дело касается сложных исследований, таких как КТ и МРТ, врач по NFZ направляет пациента в специализированную клинику, где, вероятно, будет запись на несколько месяцев вперед.

Но если речь идет об анализе крови или УЗИ, то c направлением NFZ провести эти исследования вполне реально в тот же или на следующий день. Конечно, многое зависит от города в котором вы живете и времени года.

Многие «пшиходни» сотрудничают с частными современными лабораториями, поэтому кроме скорости, пациент получает комфортную атмосферу и результаты анализов на электронную почту.

У вас частная медицинская страховка

Условно-бесплатным можно считать вариант исследований по частному медицинскому страховому полису. В зависимости от тарифа страхования в него включено определенное количество различных исследований, которыми вы можете воспользоваться в течение года или в течение действия договора. Не все из того, что вам назначит врач может быть доступно в рамках вашего страхового пакета. Возможно, за какие-то анализы придется доплачивать со своего кармана. Внимательно читайте договор, перечень и количество доступных исследований в нём.

Крупные страховые компании, например, «Люксмед» и «Медикавер» обслуживают пациентов в собственных медицинских центрах. Прийти в медцентр и самостоятельно сдать необходимые анализы по страховке не получится — понадобится направление от лечащего врача или узкого специалиста. Кроме того, врач на приеме может отказать в проведении исследований по страховке, если считает их необоснованными.

Платные анализы и исследования

Вы посетили врача платно

Получить направление на необходимые исследования можно посетив врача платно. Обратите внимание, что по направлению от приватного врача, сдать анализы вы сможете также только платно, даже если вы застрахованы в NFZ.

Для тех, кто не хочет переплачивать за исследования есть лайфхак: нужно продублировать направления на эти же исследования, но от врача/врачей по NFZ и тогда они будут бесплатными. Вполне возможно, что врач к которому вы пришли приватно, принимает также по NFZ в другом месте и сможет перевыставить вам направление на исследование на приеме по NFZ. Простые исследования, например, анализ крови, мочи или УЗИ может перевыставить по NFZ ваш семейный врач, после того, как вы покажете ему заключение приватного врача.

Вы посетили частную лабораторию или медцентр

В частном центре или лаборатории вам сделают анализ крови на гормоны, витамины, предрасположенность к раку, заболевания передающиеся половым путем, ВИЧ, а также сделают УЗИ, маммографию и другие простые исследования без направления врача. Естественно, это будет платно.

Часто лаборатории предлагают комплексные исследования. Например, у сети лабораторий Diagnostyka есть специальные пакетные предложения по анализу крови для: женщин, мужчин, спортсменов, желающих провериться на ЗПП, людей с заболеваниями щитовидной железы, аллергиков и так далее.

Ещё три способа проверить здоровье бесплатно

Получить быстрые и бесплатные результаты биохимического анализа крови и теста на ВИЧ могут доноры крови в Польше. Каждому потенциальному донору проводят эти исследования.

Сдать анонимный и бесплатный анализ крови на ВИЧ, сифилис и гепатит С можно в двух лабораториях Варшавы, с которыми сотрудничает организация Projekttest. Из адреса и график работы:

- Marszałkowska 68/70, с понедельника по пятницу 16:00-20:00;

- Nugat 3 Warszawa — Ursynów, с понедельника по пятницу 16:00-20:00, суббота 10:00-14:00.

Также на сайте Projekttest рассказывают как бесплатно заказать и получить домой тест для самостоятельной диагностики ВИЧ.

Сделать бесплатную маммографию в частных клиниках могут женщины в возрасте 50-69 лет, которые делали исследование более двух лет назад или получили письменную рекомендацию повторить маммографию через 12 месяцев в рамках программы профилактики рака молочной железы в прошлом году.

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