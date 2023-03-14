Оккупанты готовят побег с левобережной части Херсонской области
- 14.03.2023, 12:21
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Идет эвакуация документов и награбленного.
Коллаборационные «власти» готовятся бежать с левобережной части Херсонской области, которая сейчас захвачена российскими оккупационными войсками.
Об этом в комментарии 24 каналу сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
«Коллаборационные «власти» пытаются выезжать, эвакуируя документацию и награбленные вещи. Это признак того, что готовится очередной «жест доброй воли», — отметила она.
По словам Гуменюк, оккупанты понимают, что ВСУ продолжают работу по их вычистке.