Праздник лизоблюдства
- Леонид Невзлин
- 14.03.2023, 12:29
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Ждем торжественный визит Лукашенко в Северную Корею.
Загнанный в угол вместе со своим патроном, Лукашенко отправился в тур, где встретился с потенциальными союзниками и спонсорами: сначала в Китай, потом – в Иран.
Начался праздник лизоблюдства. Си Цзиньпина Лукашенко назвал своим «старым другом, очень умным, мудрым, творческим и современным человеком». Видимо, даже до него дошло, что с одной России сыт не будешь – искал возможность продаться еще одной «сверхдержаве».
В Тегеране Лукашенко сказал, что он «с большим уважением наблюдает, с каким упорством ваш народ противостоит внешнему давлению, попыткам навязать чужую волю». Читай – с большим уважением наблюдает, как иранский режим подавляет протесты, убивает и сажает в тюрьмы политических оппонентов.
Впрочем, здесь Лукашенко может поделиться с иранцами своим опытом. Еще неизвестно, кто на этом поприще больше преуспел.
Ждем торжественный визит Луки в Северную Корею, где он с придыханием будет привозносить кимченыновскую демократию – образец для подражания и для него, и для Путина.
Леонид Невзлин, Telegram