Лукашисты засекретили очередную информацию 14.03.2023, 12:50

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Она касается доходов.

Чиновники засекретили очередную информацию. Минтруда перестало публиковать данные об индексации доходов населения, пишет «Зеркало».

Минтруда ранее каждый месяц публиковало информацию о том, будут ли индексировать доходы населения за предыдущий месяц. Это делали обычно в тот же день, когда Белстат публиковал данные об инфляции за прошлый месяц. Если рост цен превышал определенную планку, то чиновники индексировали некоторые доходы населения. Среди прочего это минимальная зарплата, зарплаты бюджетников, пособия по безработице, стипендии на время профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Также под индексацию подпадают денежные доходы, которые зависят от размера базовой величины.

Однако постепенно Минтруда перестал публиковать данные по индексации многих доходов населения. В 2022 году ведомство сообщало лишь информацию по минимальной зарплате, а в 2023-м перестало публиковать и эти данные. Журналистам не удалось найти сведения об индексации доходов населения за январь и февраль этого года ни на сайте ведомства, ни в его телеграм-канале.

Какую еще информацию засекретили чиновники

Власти ранее перестали размещать данные о неполной занятости и задолженности по зарплатам, среднем пособии по безработице, статистику по смертности, по числу пенсионеров, по суммам задолженности компаний в ФСЗН.

Также теперь недоступна подробная статистика по экспорту, по госдолгу и по исполнению госбюджета. И это неполный список того, что засекретили чиновники.

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