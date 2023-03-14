Россия под сапогом Георгий Александров

14.03.2023, 12:58

2,880

Армии понадобились мужики, так что в стране повышают призывной возраст до 30 лет.

В Государственную Думу РФ внесен законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет. Также с 2024 года поднимается и нижняя возрастная планка призыва: с 1 января 2024 года забирать в армию будут с 19 до 30 лет, с 1 января 2025 года — с 20 лет, а с 1 января 2026 года — с 21 года. При этом совершеннолетние граждане, не достигшие 21 года, также при желании смогут проходить срочную службу.

Призывники против НАТО

В пояснительной записке к документу сказано, что авторы законопроекта — депутаты Андрей Картаполов, Андрей Красов и Юрий Швыткин — предлагают повысить минимальный призывной возраст «в целях гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования».

Кроме того, в записке подводится и экономическое обоснование законопроекта и говорится, что реализация данного предложения позволит сократить финансовые обязательства федерального бюджета на организацию и проведение медицинского освидетельствования призывников, получающих общее или среднее профессиональное образование, на сумму свыше 639 млн руб. в год.

В декабре 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличивать возраст призыва в армию с 18 до 21 года, а предельную планку повысить с 27 до 30 лет. Военный чиновник обосновал данную инициативу необходимостью обезопасить Россию от стран НАТО, стремящихся нарастить «военный потенциал» у российских границ. При этом Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин «концептуально» поддержал повышение призывного возраста до 30 лет.

В январе один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что уже во время весеннего призыва 2023 года в армию могут начать призывать людей в возрасте до 30 лет.

— Даже в случае принятия законопроекта воинские призывы 2023 года пройдут по старой системе, — рассказывает «Новой-Европа» руководитель правозащитной организации «Школа призывника» Алексей Табалов. — Если документ будет принят без изменений, по новым правилам с 19 по 30 лет призывать начнут только со следующей весны. Ясно, что повышение предельного возраста даст возможность призвать дополнительно сравнительно большое число людей. Мы советуем всем, кому в текущем году исполняется 27 лет, обязательно явиться в военкомат и проследить за тем, чтобы процедура зачисления в запас была соблюдена и в военном билете стояла соответствующая пометка. Иначе человека в следующем году уже смогут призвать в армию.

Срочная служба по призыву на сегодняшний день остается вариантом формирования вооруженных сил очень небольшого числа развитых стран.

К примеру, в Израиле юношей и девушек забирают служить в возрасте с 18 и до 27 лет. В Финляндии призывной возраст с 18 до 30 лет. В Швейцарии — с 18 до 33 лет. А вот в Турции в армию начинают забирать в 20 лет и до момента, когда исполнится 41 год.

Наш собеседник видит в законопроекте рациональную идею. Сегодня для того, чтобы получить информацию об отсрочках, вчерашних школьников прогоняют через военкоматы дважды в год. Две трети из парней в возрасте от 18 до 21 года имеют отсрочки, но должны являться в военкоматы каждую весну и осень. После принятия закона и вступления его норм в силу призыв их касаться не будет.

С этим согласны и другие наши собеседники.

— По всей видимости, этот законопроект призван снизить нагрузку с военкоматов, которые теперь вынуждены не только осуществлять призыв на срочную военную службу, но и призыв по мобилизации, — рассказывает «Новой-Европа» глава общественного движения «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко. — Повышение призывного возраста с 18 до 21 года позволит не вызывать в военкоматы школьников и студентов, которые и так имеют или получат отсрочку. То есть убирается поток юношей, которые приходят в военкомат, но их не призывают.

Больше на 30 тысяч

Алексей Табалов предполагает, что Генштаб не планирует значительно увеличивать число призывников. Ведь Министерство обороны просто не сможет их «переварить». Обычно призыв касается примерно 130 тысяч человек. Именно под такое число рассчитаны учебные части, полигоны и военные инструкторы.

Сколько же дополнительно российских мужчин власть сможет поставить под ружье после принятия закона?

— В пояснительной записке указана цифра — 30 тысяч. Столько достигают 30 лет, не служили и не имеют права на отсрочку. Вот их могут попытаться призвать, — поясняет «Новой-Европа» Сергей Кривенко. — Речь о тех, кто в следующем году достигнет 27 лет (1997 года рождения) и по старой схеме направлялись бы в запас, но по новой будут подлежать призыву на срочную военную службу.

В ряде регионов, по словам Алексея Табалова, военкоматы обманом принуждают выпускников колледжей и техникумов подписать заявление о добровольном согласии пройти призывные мероприятия до окончания срока действия отсрочки. Фактически их призывают еще во время обучения и забирают сразу после окончания училища.

— У некоторых мужчин к 28 годам уже есть отсрочки по семейным обстоятельствам, например, по числу детей, — говорит «Новой-Европа» источник в Министерстве обороны РФ. — Так что там тоже будут выпадающие проценты. В целом сегодня в армии нужнее взрослые мужики, чем вчерашние старшеклассники. Тридцатилетние, как правило, уже многое умеют: водить машину, иметь дело с оружием, подчиняться дисциплине. У них уже есть понятия о законе и ответственности. У юнцов, правда, другое преимущество: для них нет смерти. Они не боятся. Но если такими темпами бросать в пекло самый активный с точки зрения репродукции возраст, у нас скоро мужиков вообще не останется. Это даже в армии понимают. Жаль, что не все.

Георгий Александров, «Новая газета. Европа»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».