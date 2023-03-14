Пьяный житель Скиделя выстрелил из ружья в пах своему товарищу 14.03.2023, 13:08

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А медикам рассказал, что тот напоролся на «что-то острое».

Огнестрельное ранение паховой области получил 31-летний житель Скиделя. Подробности инцидента рассказали 14 марта в пресс-службе Следственного комитета.

Приятели вместе распивали спиртное в одном из увеселительных заведений Скиделя. После этого они поехали в Мостовский район, чтобы продолжить отдых. Утром 11 марта мужчины поссорились. Выпивший 36-летний мужчина во время конфликта выстрелил своему товарищу из ружья в паховую область. После этого он позвонил в «103» и попытался самостоятельно помочь другу.

До приезда скорой товарищи придумали свою версию произошедшего, чтобы избежать проблем с законом, — якобы потерпевший сам напоролся на «что-то острое». Эту «легенду» они рассказали прибывшим медикам, но в нее никто не поверил. Врачи сразу поняли, что имеют дело с огнестрельным ранением и сообщили об этом в милицию.

В настоящее время пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь, его состояние оценивается как тяжелое.

Подозреваемый задержан. Ружье, из которого, предварительно, он выстрелил, нашли в колодце в разобранном виде.

«Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования», — рассказали в СК.

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