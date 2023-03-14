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Минобороны: В марте пройдет призыв военнообязанных на сборы

  • 14.03.2023, 13:19
Минобороны: В марте пройдет призыв военнообязанных на сборы

Повышается уровень боевой готовности воинских частей.

В течение марта в Беларуси пройдет плановый призыв военнообязанных на сборы. Как сообщает Минобороны, в Вооруженных силах «продолжаются плановые мероприятия по повышению уровня боевой готовности соединений и воинских частей».

«В ходе сборовых мероприятий военнообязанные повысят свои профессиональные знания, ознакомятся с новыми образцами вооружения, военной и специальной техники, примут участие в спланированных тренировках и учения», — сообщили в Минобороны.

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