Минобороны: В марте пройдет призыв военнообязанных на сборы 14.03.2023, 13:19

Повышается уровень боевой готовности воинских частей.

В течение марта в Беларуси пройдет плановый призыв военнообязанных на сборы. Как сообщает Минобороны, в Вооруженных силах «продолжаются плановые мероприятия по повышению уровня боевой готовности соединений и воинских частей».

«В ходе сборовых мероприятий военнообязанные повысят свои профессиональные знания, ознакомятся с новыми образцами вооружения, военной и специальной техники, примут участие в спланированных тренировках и учения», — сообщили в Минобороны.

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