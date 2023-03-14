Кулеба: Спецтрибунал для России поддерживают уже 32 страны

Кулеба: Спецтрибунал для России поддерживают уже 32 страны1
- 14.03.2023, 13:26
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Высшее политическое и военное руководство РФ привлекут к ответственности.
Создание специального трибунала для России в связи с преступлениями в Украине поддерживают уже 32 страны. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
- Еще две страны присоединились к Коалиции за создание Специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины, - рассказал он.
По словам Кулебы, 32 государства сейчас работают вместе, чтобы привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России.
«Путин и его соратники предстанут перед судом», - заверил глава украинского МИДа.