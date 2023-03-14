Под Угледаром ликвидировали бурята, называвшего себя буддийским ламой 5 14.03.2023, 13:33

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Оккупант успел дослужиться до командира отделения.

На войне в Украине ликвидировали 49-летнего философа-богослова с высшим образованием Хышикто Цыбикова из российской республики Бурятия. Он называл себя буддистским ламой и учил школьников конным скачкам, а на фронте командовал оккупантами-мотострелками.

Смерть захватчика, добровольно согласившегося пристать на путинскую «спецопераию», подтвердили бурятские паблики. Нетрадиционного для некрологов по военных из РФ, ему посвятили довольно длинный пост, пишет «Обозреватель».

Согласно нему, выходец многодетной семьи Цыбиков 10.09.1973 г.р. проживал в селе Булум Хоринского района. Помимо средней школы, он с «красным» дипломом выпустился с вуза.

В частности, после армии бурят решил посвятить себя служению буддизму и пошел хувараком в Эгитуйский дацан (буддистский монастырь-университет). Оттуда его направили на учебу в Агинский Бурятский буддийский институт.

«По завершении он получил «красный» диплом по специальности философа-богослова, способного размышлять, дискутировать и преподносить Учение Будды в доступной форме, совершенствоваться в практике. С 2002 года продолжил свое служение в филиале Эгитуйского дацана города Улан-Удэ в поселке «Зеленый», – расхвалили Цыбикова авторы поста.

Они добавили, что тот два года работал над скульптурой Будды и занимался организацией конных скачек для мальчиков. Бурят увлекался одомашниванием диких лошадей, а после служения в дацане работал сторожем в школе.

В некрологе отмечается, мол, во время вручения повестки Хышикто Базаровича дома не было. Но, узнав о ней, он «навестил маму, попрощался, и сам поехал в Хоринск», спеша попасть в ряды российских «мобиков».

«Успел на последний автобус с мобилизованными. Он надеялся встретить племянника, который выполняет воинский долг и был рядом с ним в 20 км», – говорится в сообщении с указанием, что Цыбикова забрали на путинскую войну в сентябре 2022-го.

В рядах оккупационных войск РФ он служил командиром отделения мотострелкового батальона в/ч 06705 (это 36-я отдельная гвардейская мотострелковая Лозовская краснознаменная бригада с пунктом постоянной дислокации в г. Борзя Забайкальского края РФ). Захватчик-«буддистский лама» воевал против ВСУ под Угледаром на Донетчине, за что и поплатился.

После тяжелого ранения оккупант Цыбиков «демилитаризировался» 28.02.2023 года в населенном пункте Никольское. Спустя несколько недель – 14 марта его похоронили на родине в Бурятии.

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