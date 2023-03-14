Сейм Литвы признал ЧВК «Вагнера» террористической организацией 14.03.2023, 14:12

фото: delfi

В документе упоминается и Путин.

Во вторник, 14 марта, Сейм Литвы признал российскую частную военную компанию Вагнер террористической организацией. За ответную резолюцию единогласно проголосовали 117 членов Сейма.

Об этом сообщает агентство BNS.

В принятой резолюции Сейма отмечено, что российская ЧВК «Вагнера» является террористической организацией, а ее члены и наемники представляют угрозу безопасности государства и общества. В то же время, парламент Литвы решительно осудил использование любых групп наемников, таких как Вагнер, созданных при поддержке российских властей, для совершения преступлений агрессии в Украине.

«С начала военного вторжения Российской Федерации в Украину в 2022 году военнослужащие РФ и наемники частной военной компании Вагнер, активно участвующей в боевых действиях на стороне агрессора, совершают систематические тяжкие преступления агрессии - убийства и пытки мирного населения Украины, бомбардировки жилых домов и других гражданских объектов, что приравнивается к терроризму», — отмечается в принятом документе.

В резолюции Сейма отмечено, что ЧВК «Вагнера» основана приближенным к президенту РФ Владимиру Путину бизнесменом Евгением Пригожиным.

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