«Четыре дня поработала и сбежала» 2 14.03.2023, 14:18

6,198

Белорусские айтишники рассказали про самые быстрые увольнения.

Истории айтишников про рекордно короткие периоды работы в одной компании собрал devby.io.

«На эту работу согласился, чтобы просто уехать. Поработал 3 недели и ушел в Microsoft»

— Я работал в крупной аутсорсинговой компании. В начале 2021 года активно искал возможность уехать из Беларуси из-за обстановки в стране. Получил оффер от крупной логистической компании Kuehne + Nagel на позицию software engineer. Главный офис компании находится в Швейцарии, я же релоцировался в эстонский офис в Таллине.

В компании было подразделение, которое занималось разработкой ПО для устройств по учету отработанного времени. Но процесс был очень странный, я такого ни до, ни после не видел. Файлы с чистым JavaScript кодом нужно было вручную копировать в какую-то внутреннюю систему и ждать следующего дня, чтобы понять, сработало как надо или нет. Никакой документации или API не было. Всю информацию я получал в первую неделю. Каждый день созванивался с новыми коллегами, и они мне часами рассказывали, чем занимаются.

На эту работу я согласился, чтобы просто уехать и поскорее. Но через три недели решил уйти. Как раз после переезда в Таллин я получил оффер от Microsoft.

Отпустили меня без проблем и даже выплатили зарплату за все время — 1300 евро. Но на руки я получил только 200 евро, так как из зарплаты высчитали расходы на мое трудоустройство в размере 1000 евро. В эту сумму вошли оформление визы D, услуги консультанта по релокации, который мне помогал, пока я был в РБ, плюс у меня уже была запись на получение вида на жительство. Ни переезд, ни аренду жилья, ни обустройство рабочего места мне не оплачивали. Ноутбук, который мне привезли курьером, я сдал в последний рабочий день.

Я перешел работать в таллинский офис Microsoft, поэтому не пришлось никуда уезжать. В команде около 300 человек, есть несколько специалистов из Беларуси. Занимаюсь клиентской логикой в teams for web.

«Все действия надо было трекать в Jira»

— Летом 2021 года устроилась Project Manager в небольшую аутсорсинговую компанию в Минске. Вакансию нашла через rabota.by. Успела поработать 4 дня и сбежала.

Уже в первый рабочий день меня смутило, что каждое утро я должна была писать своему руководителю план на день, причем детальный: проверка почты, митинг с командой, чтение документации, митинг с клиентом и т.д. А в конце дня должна была объяснять, что сделала, а что нет, и почему так произошло. Если, например, в какой-то день был запланирован митинг, но его не было, потому что клиент отменил, это надо было обязательно объяснить.

На составление планов и объяснений уходила половина рабочего дня. Более того, все действия по работе надо было еще и трекать в Jira.

Подписываешь документы — трекай 3 минуты. Был митинг 21 минуту — тоже трекай. Посмотрела я на это все с понедельника и в четверг ушла.

Отпустили без проблем. Оказалось, что официально меня на тот момент еще не успели оформить, так что даже записи в трудовой нет. Новую работу нашла быстро. У меня было несколько офферов. Я написала в одну из компаний, в которой до сих пор работаю.

«Отказался бросить курить, а потом узнал, что уволен»

— Будучи студентом, устроился джуном в небольшую аутсорсинговую компанию. Попал в .NET команду, а точнее Xamarin (фреймворк для кроссплатформенной разработки мобильных приложений — Прим. ред.).

Мы работали над небольшим проектом для «умного дома». Но спустя три недели меня уволили. Произошло все довольно странно. Просто подошел тимлид и спросил, готов ли я ради команды бросить курить. Я отказался, а спустя полчаса узнал, что меня увольняют.

Возможно, реальная причина увольнения могла быть другой. Например, опыта работы с Xamarin у меня до этого не было, и мог сыграть роль мой перформанс. Но в итоге все выглядело так, что уволили именно из-за отказа «бросить курить ради команды»

Юридически уволили по соглашению сторон. Но что-то оспаривать я даже не думал. Да и вряд ли бы что-то из этого вышло, так как «либо мы договорились по соглашению, либо мы тебя увольняем с занесением [в трудовую]». Для зеленого джуна, когда еще боишься, что это на что-то влияет, такое было сродни клейму. Потому даже не пытался ничего делать.

Потом нашел фриланс и так работал несколько лет. В других компаниях курение не вызывало проблем, главное выполнять работу. Ну и в моей практике больше не было заядлых «зожников» в комнате 3×4 метра.

«Понял, что не на своем месте»

— Меня взяли в минскую атусорсинговую компанию, штат 70−100 человек. Я оказался здесь первым .NET разработчиком, и мне предложили заняться новым проектом.

Компания нашла какого-то стартапера, который хотел заказать у нас разработку. После первого же созвона с заказчиком для уточнения требований я понял, что он хочет MVP с минимальным бюджетом. Работы на две недели, но компания размазала мою работу на три месяца, завысив ее стоимость, и еще добавила в оценки проекта работу PM на полставки.

Компания не учла, что у заказчика может не быть денег, изначально плохо оценила весь проект. Естественно, стартапер испугался такой наглости и отказался.

Меня заверяли, что будет и крупный проект. После отказа заказчика предложили попробоваться на С++. Но я сказал, что не знаю его. Тогда мне предложили поискать баги в Unity проекте. И я понял, что если мне как сеньору по .NET такое предлагают, значит, я не на своем месте и ничем хорошим это не закончится. Увольнение было вопросом времени, потому что слишком уж дорогой выходил из меня тестировщик. А поиски нового .NET проекта могли затянуться на месяцы.

В итоге спустя три недели я решил уволиться. Отпустили спокойно, более того даже заплатили за все отработанные часы. Хотя брали меня как сеньора, но в этом качестве я поработал пару дней на созвонах с клиентом и оценке проекта.

«Объем задач вышел за рамки нормальности»

— Больше года назад устроилась Business development manager в продуктовую компанию со штатом около 300 сотрудников. Меня переманили из другой продуктовой компании, предложив оклад на 40% больше и многообещающую бонусную систему.

Но уже через месяц поняла, что характер работы внутри команды в новой компании мне не подходит. Хаос в хронологии поставленных задач, постоянное давление и критика. Решила не тратить свое и чужое время и не дожидаться конца испытательного срока. Сообщила тимлиду о намерении уйти и меня быстро отпустили.

Что не нравилось? На день ставились определенные задачи, в процессе выполнения какой-то из них меня могли экстренно прервать для незапланированного one-to-one с тимлидом. Такой мит часто выходил за рамки тайминга.

Часто выдергивали из одной задачи ради внеплановой работы. А в конце рабочего дня намекали, что к утру будут спрашивать с меня за ту брошенную задачу, и мне следует задержаться на работе.

Все это копилось как снежный ком, объемы работы, условия выполнения и дедлайны менялись. Ожидания тимлида и хэда были нереалистичными. При этом меня регулярная критиковали.

Также у меня часто менялся формат работы. Тимлид могла за сутки 3−4 раза поменять требования, где мне работать в конкретный день — в офисе или дома. Например, завтра она ведет ребенка в сад, «поэтому мне удобнее работать из дома, и ты тоже можешь из дома». Но через час-два все меняется. «Ой, нет, уговорила мужа посидеть с ребенком, так что отмена. Будь в офисе завтра к 9».

На встрече по итогам первого месяца испытательного срока выяснилось, что эта работа предполагает переработки. Я понимаю, что в первые месяцы в новой компании с новым продуктом это нормально. Но в моем случае объем задач стал выходить за рамки нормальности. В то же время в других департаментах рабочие процессы были поставлены иначе.

«Один основатель похвалил, а другой в тот же день уволил»

— Пару лет назад я устроился на работу в EdTech компанию (входила в топ-3 в СНГ) на должность Growth Hacker. Мне дали карт бланш: «Используй любые ресурсы, но не отвлекай людей от работы».

Компания хотела увеличить количество пользователей и долю рынка. Для этого требовалось выстроить эффективный маркетинг, используя нестандартные методы, так как стандартными уперлись в потолок. Получать лидов уже было неоткуда, а если получалось, то по очень высокой цене.

Я составил стратегию и примерные прогнозы по ее результатам. Команда мне не помогла. Каждый раз, когда я выдергивал специалистов, мне говорили, что «надо справиться без этого работника». Будучи крайне ответственным человеком, я примерно 10 дней пытался сражаться с этой системой. Следующие 10 дней работал на износ — не меньше 12 часов в день. В частности, сам настроил 8+ рекламных кампаний, начал делать СЕО продвижение. Нашел канал на аудиторию в 16 миллионов пользователей и запустил рекламу, которая оказалась эффективной.

Я создал целую систему, немного сложную, но главное рабочую. После того, как стали известны результаты моей работы, у меня состоялась встреча с одним из основателей. Он похвалил меня, пообещал скорейшее устройство, 50+ человек в личную команду и опционы. Я на тот момент был на коротком испытательном сроке, поэтому еще не был оформлен официально.

Но в тот же день меня неожиданно уволили. Такое решение принял второй основатель. Причины толком не объяснил. Что-то в духе «нам не по пути», или что просто не подхожу. Основатель, который меня хвалил, на следующий день еще давал задачи. Похоже, даже не знал, что меня уволили.

Я обиделся на руководство и продал свои наработки топ-менеджеру другой крупной EdTech-компании.

«Согласился на оффер с увеличением зарплаты в два раза»

— Я работал админом в госкомпании и решил вернуться в разработчики (работал раньше). Сначала пошел на платные курсы, чтобы подтянуть/научиться Java или C#. После получилось попасть на внешние курсы крупной аутсорсинговой компании. Параллельно ходил на курсы еще одной небольшой компании (штат около 250 человек). Все это время продолжал работать в госкомпании.

Успешно сдав «курсовую» работу в крупной компании, я стал ждать результатов. Но спустя несколько месяцев ответа так и не получил. Зато откликнулась вторая компания, куда я ходил на курсы. Сначала мне предложили стажировку, а через месяц — оффер.

Правда, предложенная зарплата оказалась в три раза ниже, чем в госкомпании. Посовещался с супругой и решил принять оффер.

Почему? Во-первых, рассчитывал, что в перспективе доход вырастет в 2−3 раза относительно госкомпании. И у нас были сбережения, которых должно было хватить на год для поддержания уровня жизни. Во-вторых, мне разработка нравится больше, а сменить сферу внутри госкомпании было бы проблематично.

На новом месте я успел поработать 20 дней, как со мной связались уже из крупной аутсорсинговой компании, и пригласили поговорить. Сказали, что я хорошо прошел курсы, хорошо занимаюсь на лабах и хотели бы предложить оффер. Я озвучил свои пожелания по зарплате, попросив в два раза больше, чем получал на тот момент, и компания без проблем согласилась.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».