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«Укроборонпром» начал производить 125-мм снаряды для танковой пушки

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  • 14.03.2023, 14:31
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«Укроборонпром» начал производить 125-мм снаряды для танковой пушки

Впервые за время независимости.

Государственный концерн «Укроборонпром» приступил к производству 125-мм снарядов для танковой пушки. Производство развернуто в тесном партнерстве со страной НАТО за границей, сообщает «Укроборонпром».

Сообщается, что по заказу Минобороны Украины уже поставлена первая партия 125-мм снарядов для танков Т-64, Т-72 и Т-80, которыми украинские военные бьют по россиянам.

Украина впервые за время независимости развернула собственное производство боеприпасов: минометных мин 82 мм и 120 мм, артиллерийских снарядов 122 мм и 152 мм, а теперь и танкового снаряда 125 мм.

При этом из соображений безопасности производство вынесено за пределы государства, однако в создании боеприпасов принимают участие украинцы: конструкторы, технологи, токари, литейщики.

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