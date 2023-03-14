Идеологическая диверсия: символом спортивного соревнования в Минске стала рысь в интересных цветах 2 14.03.2023, 14:44

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Россиянам явно не понравится.

Символом так называемых спортивных игр СНГ в Минске станет рысь в желто-голубых цветах, отмечает Telegram-канал «Ник и Майк»:

— Интересно: перекрасят ли Рысю по требованию России? После презентации талисмана и без того странного мероприятия из вселенной альтернативного спорта, там возникли ожидаемые вопросы. Почему Рыся оказалась с украинским отливом? Нелюбовь к сочетанию голубого и жёлтого цветов достигла своего апогея.

А ведь «спортсмены» и «гости столицы» повезут это домой в скрепостан, где бдительные соседи могут и донести (сейчас это там в моде). Красно-зеленая рысь в этом случае была бы в самый раз и безопасно.

Попутно отметим, что вслед за сочетанием белого и красного в бан может угодить сочетание желтого и голубого. В целом, вскоре можно вводить бан на все, что не красно-зеленое.

И еще. Лого и слоган являются адаптацией того, что было придумано на II Европейские игры в Минске, смешанное со «Славянским базаром». Хунта сама ничего придумать не может. Концлагерь и креатив несовместимы

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