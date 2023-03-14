«Путина перекосило от боли» 3 14.03.2023, 14:49

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Российский Telegram-канал написал об ухудшении здоровья главы Кремля.

Путин стал чувствовать себя намного хуже на фоне прохождения срочной терапии. У кремлевского диктатора опять усилились боли в животе, которые не всегда удается полностью купировать. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Вчера кремлевские информационные ресурсы показали встречу двух «абсолютно здоровых» людей, президента России Владимира Путина и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Встреча должна была продемонстрировать отменное здоровье участников и их «крепкое рукопожатие». Получилось не очень», - говорится в сообщении.

На канале обратили внимание, что на кадрах встречи с Кадыровым Путин, усевшись в кресло, «перекосившись от боли, судорожно хватается рукой за стол, и это на официальной кремлевской записи, где в ход идут лучшие и самые удачные кадры».

«С 5 марта у президента начался новый курс терапии, практически все мероприятия проходят с участием дублера. Во время терапии самочувствие президента ухудшилось, но все же на по-настоящему важные для него встречи он является лично», - добавил генерал СВР.

Ранее сайт Charter97.org писал, чем может быть болен Путин.

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