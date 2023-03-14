В Беларуси ввели в эксплуатацию дивизион зенитно-ракетного комплекса С-300 1 14.03.2023, 14:48

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иллюстративное фото

До этого он находился на заводе в Борисове.

В Беларуси был введен в эксплуатацию после капитального ремонта дивизион зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в интересах подразделений противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомвоенпрома.

В ведомстве заявили, что работы проводились на базе 2566-го завода по ремонту радиоэлектронного вооружения, который находится в Борисове Минской области.

В сообщении говорится, что после окончания испытаний и заводской приемки отремонтированную технику передали заказчику. Уточняется, что она была перемещена в пункт постоянной дислокации. Уже там специалисты завода провели завершающий этап. Речь идет про ее ввод в эксплуатацию.

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