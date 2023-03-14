Российский пропагандист опозорился в прямом эфире 14.03.2023, 15:10

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Причиной стало его неосторожное упоминание запрещенной в РФ фамилии.

Российский пропагандист Стас Васильев, известный ранее как YouTube-блогер Стас Ай, Как Просто, опозорился в прямом эфире Соловьев Live.

Причиной стало его неосторожное упоминание запрещенной в РФ фамилии «Навальный».

Как видно на обнародованном в соцсетях видео, как только он произнес ее в контексте гипотетического «свержения» российского диктатора Владимира Путина, в наушник Васильеву поступила какая-то команда, заставившая его моментально заткнуться.

Получив нагоняй за упоминание кремлевского оппонента, пропагандист сразу же растерялся, а после неловкой паузы назвал себя «дураком» и срочно сменил тему.

Наглядний приклад роботи російської пропаганди.



В ефірі Соловйова пропагандон Стас згадав Навального і різко замовк – бо в наушник сказали, що його згадувати не можна перед російським бидлом, тому відразу довелося вибачитися 🐷 pic.twitter.com/98KQBCLVuo — Peter (@Peter79233966) March 13, 2023

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