Российский пропагандист опозорился в прямом эфире
- 14.03.2023, 15:10
- 1,760
Причиной стало его неосторожное упоминание запрещенной в РФ фамилии.
Российский пропагандист Стас Васильев, известный ранее как YouTube-блогер Стас Ай, Как Просто, опозорился в прямом эфире Соловьев Live.
Причиной стало его неосторожное упоминание запрещенной в РФ фамилии «Навальный».
Как видно на обнародованном в соцсетях видео, как только он произнес ее в контексте гипотетического «свержения» российского диктатора Владимира Путина, в наушник Васильеву поступила какая-то команда, заставившая его моментально заткнуться.
Получив нагоняй за упоминание кремлевского оппонента, пропагандист сразу же растерялся, а после неловкой паузы назвал себя «дураком» и срочно сменил тему.
Наглядний приклад роботи російської пропаганди.— Peter (@Peter79233966) March 13, 2023
В ефірі Соловйова пропагандон Стас згадав Навального і різко замовк – бо в наушник сказали, що його згадувати не можна перед російським бидлом, тому відразу довелося вибачитися 🐷 pic.twitter.com/98KQBCLVuo