«Спросил: Видели, что произошло в Мачулищах?» 3 14.03.2023, 15:21

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После инцидента с самолетом милиция зачем-то обходит дачников под Брестом.

Максим — житель Бреста. Недалеко от города у его семьи есть дача. Вечером в воскресенье, 12 марта, когда мужчина был там, к нему в дверь постучал милиционер. По словам собеседника, сотрудник переписал его данные, спросил, не видел ли тот кого-нибудь подозрительного, и сообщил, что после инцидента в Мачулищах они обходят дома в садовых товариществах, пишет zerkalo.io.

Дача семьи Максима находится в садовом товариществе примерно в полутора километрах от Бреста. Там «около сорока» домов.

— В воскресенье вечером мы с женой были на даче. Сидим — и тут стук в дверь. Смотрим, милиционер, — описывает ситуацию собеседник. — Он спросил: «Видели, что произошло в Мачулищах?» — и стал говорить, что диверсанты прятались в садовых домиках, поэтому поступила команда обойти дома в садовых товариществах по всей стране.

Максим не уточнял у сотрудника, ищет ли милиция кого-то или просто смотрит обстановку.

— Милиционер попросил пройти в дом и присесть. Запросил ФИО — мои и жены, наши номера телефонов. Интересовался, видели ли мы что-то подозрительное, например, бездомных или подозрительных лиц. Мы ответили нет. Про соседей нам тоже нечего было сказать, так как мы почти ни с кем не общаемся, — вспоминает Максим, о чем его спрашивали. — Кроме того, он интересовался, не занимается ли кто-то скупкой металлов, и предлагал поставить дом под охрану.

Анкета, продолжает Максим, была короткий. Вопросов о ситуации в Мачулищах или, например, «есть ли у вас дрон?», в ней не было. После разговора с милиционером Максим позвонил знакомому, у которого тоже есть дом в садовом товариществе в нескольких километрах от Бреста. К его приятелю милиция пока не приходила.

Дежурный Брестского РОВД, куда обратилась наша читательница, родные которой живут в том же садовом товариществе, но в воскресенье не находились на даче, относительно обхода домов милиционером сказал так:

— Такое может быть. Это проводимые мероприятия по охране общественного порядка.

Более детально на вопрос, с чем могут быть связаны такие визиты, милиционер не ответил. На вопрос имеет ли это отношение к ситуации с самолетом, рекомендовал «не переживать».

«Зеркало» спросило у читателей-дачников, сталкивались ли они с чем-то подобным. Мы опросили более десяти человек из разных районов страны. Ни к кому из них милиция после инцидента в Мачулищах пока не приходила, но был случай, что 10 марта милиционер звонил председателю.

— В пятницу ему позвонил человек, представился милиционером и сказал отправить ему данные тех, кто живет в садовом товариществе, — рассказал читатель, дача которого находится в Смолевичском районе. — Кроме того, его интересовали сведения о руководстве товарищества, сколько у нас участков, схема СТ, площадь, данные сторожей. Пока ему никто ничего не высылал: попросили от него официальное письмо.

Еще одна наша читательница, дача которой находится в Минском районе, рассказала, что на прошлых выходных в их садовом товариществе должна была пройти встреча с милицией. Тему мероприятия женщина не знает.

— Но потом в чате товарищества сообщили, что все переносится.

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