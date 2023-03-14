Как белорусам быстро и выгодно продать авто 14.03.2023, 15:33

1,384

Семь рекомендаций от экспертов.

К срочному выкупу машин часто прибегают, когда надо продать автомобиль быстро, а деньги нужны прямо сейчас. Однако первый минус очевиден – машина уйдет дешево, можно недосчитаться от 10 до 50% рыночной стоимости автомобиля. А что еще нужно учитывать, если решили продать авто быстро? На этот вопрос отвечает abw.by.

Изучаем рынок

Это первое, что вы должны сделать. Просто открываем специализированные сайты по продаже автомобилей и по параметрам вашей машины изучаем цены. Главное, что вы при этом получаете, – стартовую информацию, которая понадобится на встрече с покупателем. Его задача – за минимальные деньги купить машину, придать ей более или менее товарный вид и продать с прибылью. Для этого автомобиль «задорого» не нужен.

С «перекупом» может быть напарник, который, изображая «ученого», будет находить недостатки и предъявлять их автовладельцу как повод получить дополнительную скидку. Это своего рода психологическая ловушка, которая при срочном выкупе машины используется часто. Ведь покупатель понимает, что клиент хочет продать авто быстро, ему срочно нужны деньги, а это сильно влияет на итог сделки, которая в своем денежном эквиваленте может не оправдать чаяния продавца.

Едем в автосервис заранее

Вы звоните по объявлению «Срочный выкуп авто» и говорите, что хотите продать машину. Покупатель соглашается и приглашает в автосервис для осмотра автомобиля. Тут есть риск, что вас повезут в «прикормленный» автосервис, а когда осмотр будет произведен, вы узнаете много интересного о состоянии своей машины. Мнимые недостатки, которые выявит специалист автосервиса, значительно уменьшат стоимость автомобиля. Как этого избежать?

Все просто: перед продажей машины не поленитесь обратиться в специализированный автосервис и провести диагностику машины. Получив на руки официальный документ о состоянии авто, вы сможете его предъявлять покупателям. Это хороший и нужный аргумент в споре о недостатках машины.

Комиссионные автомагазины: отзывы и договор

Они часто обзванивают людей, разместивших объявления о продаже транспортных средств. «Мы продадим быстро и по самой выгодной цене» – так заявляют практически все. Если вы решились обратиться за услугой по продаже вашей машины в комиссионный магазин, то первый шаг – изучить его. Различных форумов и сайтов с отзывами в автомобильной сфере достаточно. Как хватает и аферистов, которые под лозунгом «Быстро и дорого» завлекают нужную клиентуру.

Самый важный момент – заключение договора. Несколько листов текста со шрифтом минимального размера вам дадут неспроста – вы устанете читать уже в районе второй страницы. Тем не менее соберитесь – надо понять, о чем в договоре идет речь. Если есть знакомый юрист, возьмите его с собой – не помешает.

Внимательно смотрим размер комиссионного вознаграждения, ведь может оказаться так, что оно выражено в процентах от суммы, за которую автомобиль реализуют. Требуйте указания фиксированной комиссии в рублях, а не в процентах. Например, 10% стоимости не так режут глаз по тексту документа, но если посчитать, то ситуация выглядит уже не совсем позитивно. В настоящее время размер комиссионного вознаграждения колеблется от 600 до 800 рублей в среднем по рынку.

Trade-in: меньше денег и кредит вдогонку

С модным выражением trade-in сталкиваются в основном те, кто хочет старый автомобиль продать и сразу же приобрести новый. Автосалоны не первый год предлагают купить машину, сдав в зачет ее стоимости старый автомобиль. Это удобно и быстро, но и тут вам придется потесниться: стоимость «зачетной» машины будет ниже, чем рыночная.

А еще в автосалоне вам могут навязать кредит или лизинг на новую машину, поскольку «охоту» на клиентов там ведут сотрудники не только автосалонов, но и банковских и иных кредитных учреждений или лизинговых компаний. Аргументы в пользу кредита или лизинга вам предъявят по полной. За небольшими цифрами ежемесячных платежей кроются значительные суммы, которые вы переплатите, если бы рассчитались за автомобиль сразу. Переплата иногда доходит до 50% стоимости машины!

Доверенность: без передоверия

«Мы оформляем от вас доверенность, а дальше все сами: и снимаем с учета, и продаем» – эта форма срочного выкупа машины удобна, но при оформлении доверенности не должно быть никакого передоверия полномочий третьим лицам. Прямо так и говорите нотариусу: «Только без передоверия». И убедитесь, что такой пункт в доверенности есть.

В противном случае ваша машина начнет «гулять» по рукам, каких дел с ней наворотят при этом, никому не известно. Важный момент: даже при снятии с учета в ГАИ и получении «транзитов» машина все равно числится за вами. По закону до постановки на новый учет вы являетесь собственником источника повышенной опасности, и если что-то случится, то придется ответить перед потерпевшими своими деньгами, например, за ДТП.

Без переоформления, но дороже: возможно, криминал

Да, и так бывает. Вам предлагают за машину сумму больше, чем вы за нее просите, но без документального оформления сделки. Зачем это покупателю и почему он, заплатив деньги, не хочет стать собственником автомобиля?

Ответ достаточно прост: с большой долей вероятности, машина нужна для криминальных дел, например, для контрабанды. Злоумышленникам важно скрывать свои следы, именно поэтому и нужна машина, зарегистрированная на другого человека.

Оформление документов: только договор купли-продажи

Последнее и самое важное – передача автомобиля всегда должна быть оформлена документально. Договор купли-продажи, комиссионный договор, доверенность – тут как вы пожелаете. Но самый лучший способ – снять машину с учета и продать по договору купли-продажи с регистрацией сделки в ГАИ. Даже если это займет больше времени и не совсем будет похоже на срочный выкуп в понимании оперативности, знайте: срочность не означает спешку, тем более при продаже машины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».