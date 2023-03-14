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Reuters: Финляндия может вступить в НАТО раньше Швеции

  • 14.03.2023, 15:56
Reuters: Финляндия может вступить в НАТО раньше Швеции

На это влияет позиция Турции.

Вероятность того, что Финляндия присоединится к НАТО раньше Швеции, возросла, сообщает Reuters.

Анкара четко дала понять, что имеет больше возражений по вступлению Швеции, в отличие от Финляндии. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что позиция Турции не изменилась.

«В последние недели мы столкнулись с тем, что вероятность того, что это (присоединение к НАТО, - ред.) произойдет в разное время, возросла... В конце концов, дело не в том, станет ли Швеция членом НАТО, а в том, когда» – сказал Кристерссон.

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