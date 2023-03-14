Reuters: Финляндия может вступить в НАТО раньше Швеции 14.03.2023, 15:56

На это влияет позиция Турции.

Вероятность того, что Финляндия присоединится к НАТО раньше Швеции, возросла, сообщает Reuters.

Анкара четко дала понять, что имеет больше возражений по вступлению Швеции, в отличие от Финляндии. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что позиция Турции не изменилась.

«В последние недели мы столкнулись с тем, что вероятность того, что это (присоединение к НАТО, - ред.) произойдет в разное время, возросла... В конце концов, дело не в том, станет ли Швеция членом НАТО, а в том, когда» – сказал Кристерссон.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».